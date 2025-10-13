Szolnokra érkezik Eggert Ketilsson, a hollywoodi látványvilágok egyik kulcsfigurája

Idén ősszel világsztár vendéggel bővül a szolnoki Alexandre Trauner Art/Film Fesztivál (ATAFF) – Eggert Ketilsson, Christopher Nolan állandó látványtervezője érkezik majd a városba, mint a fesztivál díszvendége – írta meg az MTI.

Olyan nemzetközileg ismert nemzetközileg elismert szakemberektől, mint Eggert Ketilsson tanulhatják meg a filmes világ rejtelmeit a fesztivál résztvevőit

Fotó: Nagy Balázs Archív

Eggert Ketilsson a zsűri székben is helyet foglal majd

A nemzetközi filmes szakma elismert alakja – aki többek között a Tenet, a Dunkirk és a Csillagok között (Interstellar) vizuális világát is jegyzi – nemcsak vendégként, hanem zsűritagként is jelen lesz a fesztiválon. Október 18-án egy exkluzív mesterkurzust tart, ahol a legnagyobb hollywoodi produkciók látványtervezési és speciális effektjeinek kulisszatitkaiba enged betekintést.

Ketilsson számos, méltán híres filmes produkciókon dolgozott eddigi karrierje során. Részt vett a Star Wars és Transformers filmek, valamint a True Detective vagy a Black Mirror munkálataiban, legfrissebb munkája pedig a Christopher Nolan Odüsszeia című, hamarosan megjelenő filmjéhez kötődik, amelynek speciális effektjeiért felelt a görögországi és izlandi forgatások során.

Eggert Ketilsson mellett több nemzetközi és hazai nagyágyú érkezik a fesztiválra

A fesztivál másik kiemelt vendége Sabine Hviid dán látványtervező lesz, aki szintén tagja a filmes zsűrinek. Hviid a realista drámáktól a történelmi filmeken át a horror műfajáig számos területen alkot, és nemcsak Európában, hanem nemzetközi szinten is keresett szakember lett. Október 17-én a fesztivál résztvevői első kézből ismerhetik meg a szakmai rejtelmeit, ugyanis ő maga tart majd mesterkurzust és workshopot.

A nagyjátékfilmes nemzetközi zsűriben két magyar filmes szakember is helyet kap. Láng Imola látvány- és díszlettervező október 16-án tart mesterkurzust. Nevéhez olyan elismert alkotások fűződnek, mint Enyedi Ildikó Testről és lélekről című Arany Medve-díjas filmje, a Besúgó című HBO Max-sorozat, vagy Deák Kristóf Az unoka című nagyjátékfilmje. Láng munkái között ott van a 2023-as év egyik legsikeresebb magyar filmje, a Fekete pont is.