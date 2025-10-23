október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Októberi ünnepség

3 órája

Újabb szakrális ősi magyar jelképpel gazdagodott Vezseny – galériával, videóval

Címkék#ünnepség#Dr. Kállai Mária#életfa

Tavaly Szent István napján és az államalapításunk ünnepén egy fából faragott turul szállt le Vezseny fő terének obeliszkjére, lesodorva szárnyaival a több évtizedeken át a falut és központját az oszlopfőről uraló vörös csillagot. A „nevenincs” parkban idén ősszel egy újabb ősi szimbólum nőtt ki a földből: egy történelmi életfa.

Mészáros Géza

A családjával Vezsenyen élő Deák Péter szellemi és lelki kovásza a helyi közösségnek. A Magyar Kultúra Lovagja folyamatos gondolatformáló alkotói tevékenysége nem öncélú, mint inkább a Tisza menti község külcsínének és belbecsének szépítése, gondozása. Az újjászületések körüli bábáskodás mellett az elődök hagyományainak megőrzése is a feladata. Deák Péter, a vezsenyi életfa megálmodója a kettős nemzeti ünnep alkalmából október 22-én a fő térre, maga köré hívta a falu apraját, nagyját, hogy a sokadmagával megalkotott történelmi életfát közösen avassák fel, és ünnepeljék meg.

Vezsenyi életfaavató
Újabb magyar őstörténeti szimbólum került Vezseny főterére. Az életfa-avatón a lakosság apaja, nagyja megjelent
Fotó: Mészáros Géza

Szerdán délután megtelt élettel a park, a régi magyar hívószót a kiváló tiszazugi tekerőlantos, Balla Tibor nyenyeremuzsikája szolgáltatta. Az ünnepnapi megemlékezés és életfa-avató rendezvény beszédeit Szabó Ferenc polgármester kezdte, aki az 1956-os őszi események forradalmi lobogójára tűzött jelszavak, úgy mint szabadság, hazafiság, hűség, önfeláldozás, jelenkorunkra vonatkozó aktualitására emlékeztette a jelenlévőket.

Életfa avató Vezsenyen

Fotók: Mészáros Géza

Az életfa erővel bír

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő októberi gondolatai ugyancsak fontos üzeneteket hordoztak a mának. Mondandója az identitásról, az önazonosság megértéséről és megéléséről szólt, a történelmi életfa kapcsán pedig az, hogy a községben felavatott újabb jelkép sugárzó ereje bírja maradásra, összefogásra a helyi közösséget.

Dr. Kállai Mária a Rákóczifalván született hajdani tiszavárkonyi-vezsenyi plébános, Kenyeres Lajos életét és halálát elevenítette fel, a tragikus sorsú papét, aki a kommunizmus idején vált áldozattá: 1957. február 28-án brutálisan meggyilkolták. Halála a totalitárius rezsim alatt zajló vallási és politikai elnyomás szomorú és tragikus példájaként vonult be a történelembe.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ónodi Gábor, a Szolnoki Szigligeti Színház színművésze a 2025. szeptember 16-án 88 esztendősen elhunyt, Tiszakécskén élő Buda Ferencnek, a verseiért az 1950-es években börtönbe került költőnek egyik költeményét mondta el, majd Gáll Károly református lelkész a saját megtapasztalásáról beszélt. A lelkipásztor elmesélte, hogy gyermekként nem értette, hogy, emlékeztetve a diákokat a forradalomra, iskolájában miért nem tisztára mosva állítják ki az egyik 56-os „lyukas” zászlót. Aztán, amikor megértek a gondolatai, rájött, hogy alvadt vér, korom és sár nélkül nem sokat érne az a lobogó…

Református lelkészt római katolikus atya követett: Ratnik Ferenc, a tószegi plébánia vezetője felszentelte a történelmi életfát, melynek ágaira, bogaira helyi kisgyermekek a szüleik társaságában nemzeti színű szalagot kötöttek. A történelmi életfán a szabadságunkért, függetlenségünkért, igazságunkért megvívott győztes magyar csatákra emlékeztető táblák is felkerültek.

Életfaavaó Vezsenyben
Vezseny új emléke, az életfa gyökerei a múltat és az alapokat, a törzse a jelent és a növekedést, ágai pedig a jövőt és a spirituális fejlődést szimbolizálják. Kultúráktól és vallásoktól függetlenül az összetartozást, a családi kötelékeket és az örök életet is jelképezi
Fotó: Mészáros Géza

Az életfa a tiszajenői erdőség egyik felajánlott akácfájából, a Szolnoki Kézműves Körért és  a Tisza-mente Népművészetéért Alapítvány jóvoltából, valamint társadalmi összefogásból készült el és állíttatott fel.

Az októberi forradalmi megemlékezés és életfa-avatás a közeli művelődési házban történelmi beszélgetőkörben folytatódott, melyen Deák Péter jelezte, hogy a „nevenincs” fő térnek és nemes gondolatokkal feltáblázott padok körében elhelyezkedő parknak hamarosan akár névkeresztelője is lehet...

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu