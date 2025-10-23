3 órája
Újabb szakrális ősi magyar jelképpel gazdagodott Vezseny – galériával, videóval
Tavaly Szent István napján és az államalapításunk ünnepén egy fából faragott turul szállt le Vezseny fő terének obeliszkjére, lesodorva szárnyaival a több évtizedeken át a falut és központját az oszlopfőről uraló vörös csillagot. A „nevenincs” parkban idén ősszel egy újabb ősi szimbólum nőtt ki a földből: egy történelmi életfa.
A családjával Vezsenyen élő Deák Péter szellemi és lelki kovásza a helyi közösségnek. A Magyar Kultúra Lovagja folyamatos gondolatformáló alkotói tevékenysége nem öncélú, mint inkább a Tisza menti község külcsínének és belbecsének szépítése, gondozása. Az újjászületések körüli bábáskodás mellett az elődök hagyományainak megőrzése is a feladata. Deák Péter, a vezsenyi életfa megálmodója a kettős nemzeti ünnep alkalmából október 22-én a fő térre, maga köré hívta a falu apraját, nagyját, hogy a sokadmagával megalkotott történelmi életfát közösen avassák fel, és ünnepeljék meg.
Szerdán délután megtelt élettel a park, a régi magyar hívószót a kiváló tiszazugi tekerőlantos, Balla Tibor nyenyeremuzsikája szolgáltatta. Az ünnepnapi megemlékezés és életfa-avató rendezvény beszédeit Szabó Ferenc polgármester kezdte, aki az 1956-os őszi események forradalmi lobogójára tűzött jelszavak, úgy mint szabadság, hazafiság, hűség, önfeláldozás, jelenkorunkra vonatkozó aktualitására emlékeztette a jelenlévőket.
Fotók: Mészáros Géza
Az életfa erővel bír
Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő októberi gondolatai ugyancsak fontos üzeneteket hordoztak a mának. Mondandója az identitásról, az önazonosság megértéséről és megéléséről szólt, a történelmi életfa kapcsán pedig az, hogy a községben felavatott újabb jelkép sugárzó ereje bírja maradásra, összefogásra a helyi közösséget.
Dr. Kállai Mária a Rákóczifalván született hajdani tiszavárkonyi-vezsenyi plébános, Kenyeres Lajos életét és halálát elevenítette fel, a tragikus sorsú papét, aki a kommunizmus idején vált áldozattá: 1957. február 28-án brutálisan meggyilkolták. Halála a totalitárius rezsim alatt zajló vallási és politikai elnyomás szomorú és tragikus példájaként vonult be a történelembe.
Ónodi Gábor, a Szolnoki Szigligeti Színház színművésze a 2025. szeptember 16-án 88 esztendősen elhunyt, Tiszakécskén élő Buda Ferencnek, a verseiért az 1950-es években börtönbe került költőnek egyik költeményét mondta el, majd Gáll Károly református lelkész a saját megtapasztalásáról beszélt. A lelkipásztor elmesélte, hogy gyermekként nem értette, hogy, emlékeztetve a diákokat a forradalomra, iskolájában miért nem tisztára mosva állítják ki az egyik 56-os „lyukas” zászlót. Aztán, amikor megértek a gondolatai, rájött, hogy alvadt vér, korom és sár nélkül nem sokat érne az a lobogó…
Református lelkészt római katolikus atya követett: Ratnik Ferenc, a tószegi plébánia vezetője felszentelte a történelmi életfát, melynek ágaira, bogaira helyi kisgyermekek a szüleik társaságában nemzeti színű szalagot kötöttek. A történelmi életfán a szabadságunkért, függetlenségünkért, igazságunkért megvívott győztes magyar csatákra emlékeztető táblák is felkerültek.
Az életfa a tiszajenői erdőség egyik felajánlott akácfájából, a Szolnoki Kézműves Körért és a Tisza-mente Népművészetéért Alapítvány jóvoltából, valamint társadalmi összefogásból készült el és állíttatott fel.
Az októberi forradalmi megemlékezés és életfa-avatás a közeli művelődési házban történelmi beszélgetőkörben folytatódott, melyen Deák Péter jelezte, hogy a „nevenincs” fő térnek és nemes gondolatokkal feltáblázott padok körében elhelyezkedő parknak hamarosan akár névkeresztelője is lehet...
