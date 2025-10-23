Újabb szakrális ősi magyar jelképpel gazdagodott Vezseny – galériával, videóval

Az életfa erővel bír

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő októberi gondolatai ugyancsak fontos üzeneteket hordoztak a mának. Mondandója az identitásról, az önazonosság megértéséről és megéléséről szólt, a történelmi életfa kapcsán pedig az, hogy a községben felavatott újabb jelkép sugárzó ereje bírja maradásra, összefogásra a helyi közösséget.

Dr. Kállai Mária a Rákóczifalván született hajdani tiszavárkonyi-vezsenyi plébános, Kenyeres Lajos életét és halálát elevenítette fel, a tragikus sorsú papét, aki a kommunizmus idején vált áldozattá: 1957. február 28-án brutálisan meggyilkolták. Halála a totalitárius rezsim alatt zajló vallási és politikai elnyomás szomorú és tragikus példájaként vonult be a történelembe.

Ónodi Gábor, a Szolnoki Szigligeti Színház színművésze a 2025. szeptember 16-án 88 esztendősen elhunyt, Tiszakécskén élő Buda Ferencnek, a verseiért az 1950-es években börtönbe került költőnek egyik költeményét mondta el, majd Gáll Károly református lelkész a saját megtapasztalásáról beszélt. A lelkipásztor elmesélte, hogy gyermekként nem értette, hogy, emlékeztetve a diákokat a forradalomra, iskolájában miért nem tisztára mosva állítják ki az egyik 56-os „lyukas” zászlót. Aztán, amikor megértek a gondolatai, rájött, hogy alvadt vér, korom és sár nélkül nem sokat érne az a lobogó…