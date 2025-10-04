október 4., szombat

Darvasi László

1 órája

Rangos elismerést vehetett át a törökszentmiklósi születésű alkotó

Címkék#Darvasi László#Neandervölgyiek#Esterházy Irodalmi Díj#Esterházy Magyarország Alapítvány

A magyar nyelven kiemelkedő műveket alkotó kortárs irodalmárok elismerése. Ez a célja az újonnan alapított Esterházy Irodalmi Díjnak. A kitüntető elismerést első alkalommal egy törökszentmiklósi születésű alkotó vehette át.

Szoljon.hu

Neandervölgyiek című művével Darvasi László nyerte el az első alkalommal átadott Esterházy Irodalmi Díjat, amelyet a szakmai zsűri a hét döntőbe jutott alkotás közül talált a legjobbnak. A tízezer euróval és Kelemen Zénó szobrászművész kisplasztikájával járó, független, politikamentes, értékelvű díjat azért hozta létre az Esterházy Magyarország Alapítvány, hogy elismerje a magyar nyelven kiemelkedő műveket alkotó kortárs irodalmárokat.

Esterházy Irodalmi Díj Darvasi László
Neandervölgyiek című művével Darvasi László nyerte el az első alkalommal átadott Esterházy Irodalmi Díjat
Fotó: SZITA MARTON www.szitamarton.hu

– Komoly szakmai elismerésnek tekintem az Esterházy Irodalmi Díjat és külön öröm, hogy elsőként kaphattam meg. A Neandervölgyieken továbbra is dolgozom, születnek a mondatok, készül a regény folytatása. Számomra egy ilyen nagyregény az igazi írói szabadság, a teremtés illúziója  – mondta a díj átvétele után Darvasi László a Merlin-ben október 3-án megtartott nagyszabású díjátadó gálaesten.

Hét jelölt közül választották Darvasi Lászlót

Az eseményről készült közlemény szerint hét jelölt közül választották ki a díjazottat.

Darvasi László mellett Biró Zsombor Aurél, Borsik Miklós, Grecsó Krisztián, Kiss Judit Ágnes, Simon Márton és Szűcs Teri alkotása került az idei szűkített listára, amelyből a zsűri tagjai konszenzussal választották ki a győztest.

Darvasi László író, újságíró, drámaíró. 1962-ben született Törökszentmiklóson. Az Élet és Irodalom munkatársa. Munkásságát számos díjjal elismerték. Több műve megjelent franciául, németül és hollandul is.

Alkotása segít megérteni a létezésünket

Darvasi László Neandervölgyiek című művével egy olyan alkotás született, ami nem csak szórakoztató és egy életre esztétikai élményt nyújtó mű, hanem jó eséllyel befolyásolja azt, hogy hogyan látjuk a 20. század magyar történelmét. (…)

A Neandervölgyiekből megérthetünk valamit a létezésünkből. Vigaszt nyerhetünk, gyászolhatunk. Nem mindegyik ártatlan éli túl, de egy vagy kettő mégis. Valaki mindig megmarad. Legalábbis eddig így volt.

Mindenkinek ajánlom: olvassa ezt a regényt. Tart, ameddig tart, nem romlik meg. Úgy kell olvasni, mint ahogy az éveket éljük, egyiket, a másik után.

Ezekkel a mondatokkal méltatta az alkotót a zsűri, melynek Kiss László író, szerkesztő, tanár, Mácsai Pál színművész, dr. Margócsy István irodalomtörténész, Terézia Mora író, forgatókönyvíró, műfordító és Veiszer Alinda újságíró, szerkesztő voltak a tagjai.

Esterházy Irodalmi Díj küldetése

Az Esterházy Magyarország Alapítvány szándéka szerint az Esterházy Irodalmi Díjat minden évben az az író vagy költő kapja, aki az előző naptári esztendőben a legkiemelkedőbb olyan művet (könyv és/vagy e-könyv formában megjelent regényt, versgyűjteményt) adta közre, amely humanista világlátásával, szabadságtörekvéseivel, felelős szeretetével, feddhetetlen jóakaratával és nyelvi igényességével hoz létre értéket.

A tervek szerint ezentúl minden évben, így jövőre is elnyerheti valaki az Esterházy Irodalmi Díjat.

Az idén megjelenő alkotások alapján válogatva a zsűri 2026 áprilisában jelenti be a hét könyv címét, amelyek szerzői közül ismét ősszel veheti át egy valaki az elismerést.

