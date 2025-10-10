Fehér csendben szólal meg a lélek – különleges kiállítás nyílt Szolnokon

Október 6-án délután nyílt meg Fazekas Zoltán festő „Fehér csend” című festmény kiállítása a Szandaszőlősi Művelődési Házban. A megnyitón fellépett a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kórusa. Zongorán kísért felkészítő tanáruk: Szűcs Evelin. A kiállított alkotások hűen tükrözik a művész egyéni képlátását, a precízitását, a maximalizmusát, festményein a színek játékát, a tehetségét, a türelmét, és az elkötelezettségét. Ez a hét ismertető jegy nem véletlen, hiszen műveit egy tradicionális technikával, a flamand technikával készíti.

Fazekas Zoltán festő tárlata október 28-ig látható

Fotó: Kiss János

A csend színeit kutatja Fazekas Zoltán festő

A "Flamand 7 réteg technika" a festményt vékony, áttetsző, olajfestékkel felvitt rétegekből építi fel, egészen a 7. rétegig, amit a festőmesterek használtak a finom textúrák és fényhatások eléréséhez. Ez a lazúros festésen alapszik, ahol az egyes rétegek áttetszőségük miatt lehetővé teszik a korábbi rétegek színének áttetszését, így mélységet és gazdag fényt kölcsönözve a képnek.

A 7 réteg nem egyetlen merev szabályt jelent, hanem egy elvet, ami a többrétegű festést jelenti.

A festők jelentős részben lenolajat használnak a festék elkészítéséhez, valamint szárítókat és gyantákat, hogy a festék száradása felgyorsuljon. A gondosan elkészített rétegeknek köszönhetően a festmények élettartama hosszabb, mint a többi más technikával készült festményeké. Az alkotót Neogrády László és Joseph Farquharson (skót festőművész) munkái inspirálták.

Fazekas Zoltán bejárta a világot, 2017-ben végig sétálta Európa legősibb zarándokútját az EL CAMINO-t, amely számára meghatározó volt. Kérdésemre, hogy miért Fehér csend a kiállítás címe, azt felelte:

Azért, mert minden téli pillanatban ott a csend, valami béke a fehér szín tisztaságából. Csak be kell csukni a szemünket és látjuk, mert nyitott szemmel sajnos a ma embere ezt már nem láthatja. Nincs igazi telünk. Béke sincs és a fehér tisztasága is megkopott. Ezért én inkább becsukom a szemem, hogy lássam, és látom a vásznon

– mondta a festő, akinek alkotásait láthatták mind Magyarországon, mind Angliában. A kiállítás október 28-ig tekinthető meg a művelődési ház nyitvatartási idejében.