Hálás volt a közönség

Igazi kuriózum: a legtöbb koreográfiát fejben tudó zenekar muzsikált a Fény Fesztiválon – galériával, videóval

Címkék#néptánc#szoljon videó#hagyomány#érték#élmény#muzsika

Minden a népzene, a néptánc varázslatos világáról és az értékőrző, tehetséges fiatalokról szólt október 18-a Jászfényszarun. Közel harminc lenyűgöző produkciót vonultatott fel az idei Fény Fesztivál.

Illés Anita

Gyermekmosoly, szívből szóló muzsika, hagyományok éltetése és közösségi élmény – ez jellemezte a Fény Fesztivált, melyet október 18-án, szombaton immár 13. alkalommal rendezett meg az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány és az Iglice Gyermeknéptánc Együttes, amelynek vezetője Péter Szilárd néptáncpedagógus. A találkozóra az ország szinte minden szegletéből, sőt Jászfényszaru határon túli testvértelepüléséről, az erdélyi Borsról is érkeztek fellépők. 

Idén is sikeres volt a Fény Fesztivál.
Lenyűgöző produkciókat mutattak be a XIII. Fény Fesztivál fellépői október 18-án a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár színpadán
Fotó: Pesti József

Az ország egyik legismertebb népzenekara húzta a talpalávalót a Fény Fesztiválon

A rendezvényen elsőként Bordásné Kovács Katalin, a művelődési ház és könyvtár igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd Zsámboki Sándor polgármester kívánt sok sikert a fellépőknek. Az előző fesztiválhoz hasonlóan idén is több kategóriában: néptánccsoport, szóló táncos, népi éneklés és népi hangszeres együttes kategóriában várták a jelentkezéseket. Célja, olyan fórum létrehozása, ahol kapcsolatot teremthetnek, tapasztalatokat cserélhetnek a különböző népművészeti irányzatokban tevékenykedő pedagógusok és tanítványaik. Mintegy 27 jobbnál jobb produkció értékelése várt a szakmai zsűrire. Korosztályonként arany, ezüst és bronz minősítést kaptak a fellépők. A versenyprogramon túl a remek hangulatú Fény Fesztivált kézműves foglalkozás, a Kackiás Folkszínház előadása és táncház színesítette. A nap folyamán a talpalávalóról az ország egyik legismertebb népzenekara, a Zagyva Banda gondoskodott. 2024-ben elnyerték a legtöbb koreográfiát fejben tudó zenekar díjat. 

Fény Fesztivál Jászfényszarun

Fotók: Pesti József

Ők voltak a szakmai zsűri tagjai:

  • Fundák-Kaszai Lili örökös aranygyöngyös táncos, az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes művészeti vezetője;
  • Fundák Kristóf örökös aranysarkantyús táncos, az Angyalföldi Vadrózsa Táncegyüttes művészeti vezetője;
  • Unger Balázs a helyi általános iskola pedagógusa, a Cimbaliband együttes vezetője.


 


 

