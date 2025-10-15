1 órája
Örömkönnyek hullottak a megható ünnepségen, hat kiváló segítőjét köszöntötte a Jász Múzeum
Meghitt ünnepséget rendeztek nemrég Jászberényben. A Jász Múzeum hagyományosan idén is köszöntötte születésük kerek évfordulója alkalmából azokat a kiváló szakembereket, akik hosszú idő óta aktívan segítik az intézmény munkáját. Itt vannak a részletek a Jász Múzeum ünnepségéről.
Különleges rendezvénynek adott otthont október 3-án a jászberényi Városháza díszterme. A Jász Múzeumért Alapítvány és a Jász Múzeum ünnepségén hat kiváló szakembert, értékőrző segítőt köszöntöttek születésnapjuk alkalmából.
Kiket köszöntöttek a Jász Múzeum ünnepségén?
A lélekemelő eseményen Hortiné dr. Bathó Edit nyugalmazott múzeumigazgató mondott ünnepi beszédet, méltatva a szakemberek értékteremtő munkáját, támogatását, közösségi szerepvállalását. Ebben az évben dr. Réz Lóránt orgonaművész, a Palotásy János Zeneiskola igazgatója 50., dr. Horváth László a Damjanich János Múzeum igazgatója 60., Tóth József a Jászsági Térségi Televízió tulajdonos-főszerkesztője 60., dr. Bartha Júlia etnográfus, keletkutató 70., Csikós Miklós emeritus jászkapitány 70. és Kalla Pál aranykoszorús kádármester, a Jászsági Pálinka Lovagrend nagymestere 70. születésnapját ünnepelték a meghívott vendégek társaságában.
Pócs János országgyűlési képviselő mellett Balogh Béla Jászberény alpolgármestere, Koczáné dr. Fehérváry Mária a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége képviseletében, dr. Gócza Tamás Jászárokszállás jegyzője, Gulyás András a Jász Múzeum igazgatója, Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeumért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szikra István galériatulajdonos és Sas István, a Déryné Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója köszöntötte az ünnepelteket.
Jászkapitányok, intézmények, civil szerveztek és településvezetők is kifejezték jókívánságaikat.
Az ünnepséget a Palotásy János Zeneiskola növendékeinek műsora színesítette.
