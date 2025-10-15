Örömkönnyek hullottak a megható ünnepségen, hat kiváló segítőjét köszöntötte a Jász Múzeum

Különleges rendezvénynek adott otthont október 3-án a jászberényi Városháza díszterme. A Jász Múzeumért Alapítvány és a Jász Múzeum ünnepségén hat kiváló szakembert, értékőrző segítőt köszöntöttek születésnapjuk alkalmából.

Megható volt a Jász Múzeum ünnepsége. Balról: dr. Réz Lóránt, Kalla Pál, dr. Bartha Júlia, dr. Horváth László, Csikós Sándor és Tóth József születésnapja alkalmából rendeztek ünnepséget a jászberényi Városháza dísztermében

Fotó: Pesti József

Kiket köszöntöttek a Jász Múzeum ünnepségén?

A lélekemelő eseményen Hortiné dr. Bathó Edit nyugalmazott múzeumigazgató mondott ünnepi beszédet, méltatva a szakemberek értékteremtő munkáját, támogatását, közösségi szerepvállalását. Ebben az évben dr. Réz Lóránt orgonaművész, a Palotásy János Zeneiskola igazgatója 50., dr. Horváth László a Damjanich János Múzeum igazgatója 60., Tóth József a Jászsági Térségi Televízió tulajdonos-főszerkesztője 60., dr. Bartha Júlia etnográfus, keletkutató 70., Csikós Miklós emeritus jászkapitány 70. és Kalla Pál aranykoszorús kádármester, a Jászsági Pálinka Lovagrend nagymestere 70. születésnapját ünnepelték a meghívott vendégek társaságában.

Pócs János országgyűlési képviselő mellett Balogh Béla Jászberény alpolgármestere, Koczáné dr. Fehérváry Mária a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége képviseletében, dr. Gócza Tamás Jászárokszállás jegyzője, Gulyás András a Jász Múzeum igazgatója, Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeumért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szikra István galériatulajdonos és Sas István, a Déryné Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója köszöntötte az ünnepelteket.

Jászkapitányok, intézmények, civil szerveztek és településvezetők is kifejezték jókívánságaikat.

Az ünnepséget a Palotásy János Zeneiskola növendékeinek műsora színesítette.