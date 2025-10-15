október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerek születésnap

1 órája

Örömkönnyek hullottak a megható ünnepségen, hat kiváló segítőjét köszöntötte a Jász Múzeum

Címkék#Jász Múzeum#ünnepség#múzeum#segítő#születésnap

Meghitt ünnepséget rendeztek nemrég Jászberényben. A Jász Múzeum hagyományosan idén is köszöntötte születésük kerek évfordulója alkalmából azokat a kiváló szakembereket, akik hosszú idő óta aktívan segítik az intézmény munkáját. Itt vannak a részletek a Jász Múzeum ünnepségéről.

Illés Anita

Különleges rendezvénynek adott otthont október 3-án a jászberényi Városháza díszterme. A Jász Múzeumért Alapítvány és a Jász Múzeum ünnepségén hat kiváló szakembert, értékőrző segítőt köszöntöttek születésnapjuk alkalmából. 

Kiváló segítőket köszöntöttek a Jász Múzeum ünnepségén.
Megható volt a Jász Múzeum ünnepsége. Balról: dr. Réz Lóránt, Kalla Pál, dr. Bartha Júlia, dr. Horváth László, Csikós Sándor és Tóth József születésnapja alkalmából rendeztek ünnepséget a jászberényi Városháza dísztermében
Fotó: Pesti József 

Kiket köszöntöttek a Jász Múzeum ünnepségén?

A lélekemelő eseményen Hortiné dr. Bathó Edit nyugalmazott múzeumigazgató mondott ünnepi beszédet, méltatva a szakemberek értékteremtő munkáját, támogatását, közösségi szerepvállalását. Ebben az évben dr. Réz Lóránt orgonaművész, a Palotásy János Zeneiskola igazgatója 50., dr. Horváth László a Damjanich János Múzeum igazgatója 60., Tóth József a Jászsági Térségi Televízió tulajdonos-főszerkesztője 60., dr. Bartha Júlia etnográfus, keletkutató 70., Csikós Miklós emeritus jászkapitány 70. és Kalla Pál aranykoszorús kádármester, a Jászsági Pálinka Lovagrend nagymestere 70. születésnapját ünnepelték a meghívott vendégek társaságában.

Pócs János országgyűlési képviselő mellett Balogh Béla Jászberény alpolgármestere, Koczáné dr. Fehérváry Mária a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége képviseletében, dr. Gócza Tamás Jászárokszállás jegyzője, Gulyás András a Jász Múzeum igazgatója, Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeumért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szikra István galériatulajdonos és Sas István, a Déryné Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója köszöntötte az ünnepelteket.

Jászkapitányok, intézmények, civil szerveztek és településvezetők is kifejezték jókívánságaikat.

Az ünnepséget a Palotásy János Zeneiskola növendékeinek műsora színesítette. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu