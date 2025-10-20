1 órája
Bolgár táncok és sramli zene Karcagon– galériával, videóval
Szombaton gálaműsorral és kiállítással emlékeztek meg a karcagi Déryné Művelődési Központban a Bolgár-Magyar Barátság Napjáról. Az ünnepi napon a Karcagi Biljana Bolgár Néptáncegyüttes és a Bereki Sramli Fúvósegyüttes varázsolt fergeteges hangulatot.
Huszonkét évvel ezelőtt, az akkori karcagi Gábor Áron Gimnázium (mai nevén Karcag Nagykun Református Oktatási Központ Gimnáziumi Tagintézménye) keretei között alapította meg Major János művészeti vezető a Karcagi Biljana Bolgár Néptáncegyüttest. A karcagi alapító táncosok és a mai gimnazista néptáncosok, szombaton különleges táncműsorral kedveskedtek az érdeklődőknek.
Ünnepi hangulatban lépett fel a Karcagi Biljana Bolgár Néptáncegyüttes
A Déryné Művelődési Központ II. emeleti színháztermében rendezték meg a Magyar-Bolgár Barátság Napjának jegyében, a bolgár kulturális hétvégét a Nagykunság fővárosában. Az est során fellépett a Karcagi Biljana Bolgár Néptáncegyüttes és a Bereki Sramli Fúvósegyüttes.
Bolgár kulturális hétvége a Nagykunság fővárosábanFotók: Daróczi Erzsébet
A szép szánú érdeklődőt az együttes nevében Maksa Balázs, a Petőfi Népe és a Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál vezető szerkesztője, az együttes táncosa, köszöntötte és mutatta be az idén 22. éves Biljanát, amely már több jeles hazai és nemzetközi díjjal, elismeréssel büszkélkedhet. A nyári táborban tanult táncok mellett, a régi, kedvelt műsorukból is táncoltak. A műsort színesítette a bereki együttes sramli műsora is, Márki Zoltán karnagy vezetésével és énekével.