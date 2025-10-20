Bolgár táncok és sramli zene Karcagon– galériával, videóval

Huszonkét évvel ezelőtt, az akkori karcagi Gábor Áron Gimnázium (mai nevén Karcag Nagykun Református Oktatási Központ Gimnáziumi Tagintézménye) keretei között alapította meg Major János művészeti vezető a Karcagi Biljana Bolgár Néptáncegyüttest. A karcagi alapító táncosok és a mai gimnazista néptáncosok, szombaton különleges táncműsorral kedveskedtek az érdeklődőknek.

A Karcagi Biljana Bolgár Néptáncegyüttes a Déryné Művelődési Központ színpadán

Fotó: Daróczi Erzsébet

A Déryné Művelődési Központ II. emeleti színháztermében rendezték meg a Magyar-Bolgár Barátság Napjának jegyében, a bolgár kulturális hétvégét a Nagykunság fővárosában. Az est során fellépett a Karcagi Biljana Bolgár Néptáncegyüttes és a Bereki Sramli Fúvósegyüttes.