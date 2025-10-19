Kétségbe estek a művészek a rangos szolnoki kiállításon – videóval, galériával

– A legfontosabb, hogy nem esünk kétségbe! – jelentette ki Verebes György, a Szolnoki Művésztelep vezetője, miközben lelépett az emelvényről szombaton, a Képzőművészet Ünnepe 2025-ös, Szolnoki Galériában tartott kiállításmegnyitóján. A festőművész szavait derültséggel fogadta a közönség, és értette is. Verebes György az Egység/Kétség nevű tárlat és gálán szólt, mégpedig arról, amit – elmondása szerint – minden alkotóművész nagyon jól ismer: egységre törekedni, kétségek között.

Kétségtelen tény: megnyílt Szolnokon a Képzőművészet Ünnepe 2025-ös sorozatában az Egység/Kétség nevű tárlat. Az alkotások a Galériában és az Agórában tekinthetőek meg december 14-éig

Fotó: Kiss János

Ámbár igaz: némileg mégiscsak két-ségbe estek a művészek Szolnokon. Már csak azért is, mert a grandiózus kortárs kiállítás két helyszínen, az Aba-Novák Agórában és a Szolnoki Galériában is megnyílt. A tárlatok itt is, ott is december 14-éig látogathatóak. És hogy miért érdemes belépni a termekbe? Elég hozzá annyi: a Szolnoki Galéria közepén egy többméteres fűszálszoborból és egy traktorgumiból álló kompozíció fogadja az érdeklődőket. Az alkotások sokasága, a látvány, a valóság és képzelet keveredése pedig bőséggel nyújt lehetőséget a gondolkodásba – kétségbe? – esésre.

A Szolnoki Művészeti Társaság kiállításai közül előbb az Agóra-beli tárlat nyílt meg. Szurcsik József Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja megnyitójában a szolnoki művészi közösség sokszínűségét emelte ki. A megosztottság helyett a különböző korú, irányultságú alkotóknak a tárlatban kifejeződött egységét hangsúlyozta. Hozzátéve, a tárlaton eddig rejtett életművek is láthatóvá válnak. Fontosnak nevezte azt is, hogy kísérleti alkotások is helyet kaptak a kiállításon.

Ezek nélkül a művek nélkül a világ nem lehet ugyanaz, mint velük

– fogalmazott Szurcsik József.