2 órája
Kétségbe estek a művészek a rangos szolnoki kiállításon – videóval, galériával
És egységbe is estek. Ez pedig olyan kiállítást eredményezett a képzőművészet ünnepe 2025-ös, szolnoki helyszínén, amelyet látni kell, és lehet is. A tárlattal egybekötött díjátadón idén Szemadám György nem csupán Szolnok életműdíját kapta meg, de a legzseniálisabb slusszpoént is ellőtte.
– A legfontosabb, hogy nem esünk kétségbe! – jelentette ki Verebes György, a Szolnoki Művésztelep vezetője, miközben lelépett az emelvényről szombaton, a Képzőművészet Ünnepe 2025-ös, Szolnoki Galériában tartott kiállításmegnyitóján. A festőművész szavait derültséggel fogadta a közönség, és értette is. Verebes György az Egység/Kétség nevű tárlat és gálán szólt, mégpedig arról, amit – elmondása szerint – minden alkotóművész nagyon jól ismer: egységre törekedni, kétségek között.
Ámbár igaz: némileg mégiscsak két-ségbe estek a művészek Szolnokon. Már csak azért is, mert a grandiózus kortárs kiállítás két helyszínen, az Aba-Novák Agórában és a Szolnoki Galériában is megnyílt. A tárlatok itt is, ott is december 14-éig látogathatóak. És hogy miért érdemes belépni a termekbe? Elég hozzá annyi: a Szolnoki Galéria közepén egy többméteres fűszálszoborból és egy traktorgumiból álló kompozíció fogadja az érdeklődőket. Az alkotások sokasága, a látvány, a valóság és képzelet keveredése pedig bőséggel nyújt lehetőséget a gondolkodásba – kétségbe? – esésre.
Egység/Kétség – két helyszínen nyílt meg a Képzőművészet Ünnepe 2025-ös tárlata
A Szolnoki Művészeti Társaság kiállításai közül előbb az Agóra-beli tárlat nyílt meg. Szurcsik József Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja megnyitójában a szolnoki művészi közösség sokszínűségét emelte ki. A megosztottság helyett a különböző korú, irányultságú alkotóknak a tárlatban kifejeződött egységét hangsúlyozta. Hozzátéve, a tárlaton eddig rejtett életművek is láthatóvá válnak. Fontosnak nevezte azt is, hogy kísérleti alkotások is helyet kaptak a kiállításon.
Ezek nélkül a művek nélkül a világ nem lehet ugyanaz, mint velük
– fogalmazott Szurcsik József.
Egység/Kétség kiállítás az AgórábanFotók: Kiss János
A város szellemiségét gazdagítják a szolnoki művészek
Köszönetet mondott a művészeknek munkásságukért a tárlatmegnyitó második, Szolnoki Galériában rendezett felvonásán a vármegyeszékhely országgyűlési képviselője. Dr. Kállai Mária kiemelte, a Magyar Festészet Napjához kapcsolódó rendezvény civil kezdeményezésre jött létre, a képzőművészeti társaság pedig gazdagítja a várost, annak szellemiségét, kultúráját.
Hogy mit jelent a művészek számára Szolnok, azt az itt jelenlevő alkotások is mutatják – mondta el köszöntőjében a város polgármestere. Györfi Mihály értéknek nevezte magyarságunkat, a szolnokiságot, és köszönetet mondott az alkotók elmúlt évben végzett tevékenységéért. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a Dunától keletre Szolnok lesz majd az első város Európa kulturális fővárosainak listáján.
Egység/Kétség kiállítás nyílt a szolnoki GalériábanFotók: Kiss János
Kik kapták a Szolnoki Képzőművészeti Társaság díjait 2025-ben?
A szombati megnyitó egyben díjátadó gála is volt, amelyen a képzőművészeti társaság rangos elismeréseit adták át.
- Az Aba-Novák Kulturális Központ díját Muzsnay Ákos grafikusművésznek ítélték,
- a Szolnoki Művésztelep – Kert Galéria különdíját dr. habil Sallai Géza DLA szobrászművész vehette át.
- A Damjanich János Múzeum különdíját Szabó Tamás festőművész,
- a Gácsi Mihály-díjat Ulrich Gábor filmrendező kapta meg.
- Míg a Magyar Művészeti Akadémia által támogatott díjat László Dániel festőművész érdemelte ki.
Végül, de nem utolsósorban átadták a Szolnok városa által támogatott Aba-Novák Életműdíjat. Ezt az elismerést minden évben azok kapták meg, akik több évtizedes, kiemelkedő művészeti, kulturális munkásságukkal az egész társadalomnak példát mutattak. Eme díjat 2025-ben Szemadán György képzőművész kapta meg. A Munkácsy-díjas alkotó pedig az elismerés átvételekor a rendezvény legszellemesebb poénját is ellőtte. Álljon itt úgy, ahogy elmondta:
– Köszönöm! Donald Sutherland, amikor Oscar-díjat kapott, a következőt bírta mondani: „Tudom, hogy nem érdemeltem meg. De köszvényem van, és azt sem érdemeltem meg”. Én tudom, hogy Szolnok díját nem érdemeltem meg. De Parkinson-kórom van. Azt sem érdemeltem meg!
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Hogy mi az istennyilát szüretelnek a Tisza-tavon?! Most fény derült a rejtélyre – videóval