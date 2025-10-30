október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállítás

22 perce

Nagyon befásul hétfőn a tiszafüredi művház

Címkék#tárlat#Az a fa vagyok#Kovács Pál Művelődési Központ

Hétfőtől majd’ három hétig ad helyszínt egy különleges tárlatnak a füredi művelődési ház.

Rózsa Róbert
Nagyon befásul hétfőn a tiszafüredi művház

Végh József fafaragó alkotásaiból nyílik kiállítás Tiszafüreden

Fotó: Végh László

„Az a fa vagyok…” címen kiállítás nyílik november 3-án, hétfőn, a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központban – tájékoztatta hírportálunkat kedden a művház. A tárlaton Végh József fa- és képfaragó munkái látogathatóak majd november 21-éig hétköznap 9 és 18 óra között, szombaton 10 és 12 óra között. A kiállítást hétfőn dr. ifj. Beranek László főorvos nyitja meg, azon köszöntőt mond Zám Lajosné intézményvezető és Mester Marianna kultúráért felelős tanácsnok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu