Kiállítás
22 perce
Nagyon befásul hétfőn a tiszafüredi művház
Hétfőtől majd’ három hétig ad helyszínt egy különleges tárlatnak a füredi művelődési ház.
Végh József fafaragó alkotásaiból nyílik kiállítás Tiszafüreden
Fotó: Végh László
„Az a fa vagyok…” címen kiállítás nyílik november 3-án, hétfőn, a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központban – tájékoztatta hírportálunkat kedden a művház. A tárlaton Végh József fa- és képfaragó munkái látogathatóak majd november 21-éig hétköznap 9 és 18 óra között, szombaton 10 és 12 óra között. A kiállítást hétfőn dr. ifj. Beranek László főorvos nyitja meg, azon köszöntőt mond Zám Lajosné intézményvezető és Mester Marianna kultúráért felelős tanácsnok.
