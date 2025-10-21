1 órája
Közösségépítés mesterfokon – így mozgatják meg a népművészet és a hagyományok őrzőit a Jászkunságban
A népművészet és néphagyomány aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseit vitatták meg hétfőn a Hagyományok Háza rendezvényén Jászberényben. A Közösségi Szőttes Konferencia előadói az értékőrző, közösségépítő munka jó gyakorlatait is bemutatták az érdeklődőknek.
A népművészeti tevékenységek és a néphagyomány gyakorlása erősíti a helyi közösségek identitását, összetartozását. Ezen értékek felkutatása és mind szélesebb körben való megismertetése érdekében a Hagyományok Háza országos rendezvénysorozatot indított. A Közösségi Szőttes Konferencia, avagy Közösség-Hagyomány-Szervezés című program 11. állomása hétfőn Jászberény volt.
Kerekasztal-beszélgetés is gazdagította a Közösségi Szőttes Konferencia programját
A szakmai napot a Jászság Népi Együttes székházában rendezték meg, ahol Szűcs Gábor, az együttes művészeti vezetője, Gál-Dobos Beáta, a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület elnöke és Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felhívták a figyelmet a népművészet, a néphagyomány közösségmegtartó erejére, a helyi civilek értékőrző tevékenységére. A Hagyományok Háza a vármegyei stratégiai partnerhálózatával együttműködésében a fórumon teret és lehetőséget adott a népművészet és néphagyomány aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatására, a térségi és helyi szakmai tevékenységek megismerésére, a jógyakorlatok bemutatására és a különböző közösségi együttműködések erősítésére.
A Jászkunsági gyerek vagyok című néptáncos és népzenei műsor után a konferencia nyitó előadását dr. Süveges Antal Pál tartotta. A Hagyományok Háza hálózati és társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője bemutatta az intézményt, valamint a Népművészeti Jelentést, melyet első alkalommal 2025-ben adtak ki. A program további részében szó volt egyebek mellett a hagyományos mesemondás hazai helyzetéről, a Jászsági NépmesePont történetéről, szakmai munkájáról, valamint pozitív példaként Muharay Elemér népművészeti örökségén alapuló közösségépítést is megismerhették az érdeklődők. Mindezeken túl a vármegyében tevékenykedő népművészeti szervezetek és intézmények képviselői kerekasztal-beszélgetést folytattak a kézműves közösségek értékmentő, tudásátadó és közösségépítő szerepéről, valamint a néptánc és népzene mozgalom szereplőinek együttműködéséről.
