Közösségépítés mesterfokon – így mozgatják meg a népművészet és a hagyományok őrzőit a Jászkunságban

A népművészeti tevékenységek és a néphagyomány gyakorlása erősíti a helyi közösségek identitását, összetartozását. Ezen értékek felkutatása és mind szélesebb körben való megismertetése érdekében a Hagyományok Háza országos rendezvénysorozatot indított. A Közösségi Szőttes Konferencia, avagy Közösség-Hagyomány-Szervezés című program 11. állomása hétfőn Jászberény volt.

A közösségi együttműködések erősítéséről is szó volt a Közösségi Szőttes Konferencia jászberényi állomásán. A Hagyományok Háza rendezvénye a Petőfi Kulturális Program támogatásával valósult meg

Fotó: Pesti József

Kerekasztal-beszélgetés is gazdagította a Közösségi Szőttes Konferencia programját

A szakmai napot a Jászság Népi Együttes székházában rendezték meg, ahol Szűcs Gábor, az együttes művészeti vezetője, Gál-Dobos Beáta, a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület elnöke és Borbás Zoltán, a vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket. Beszédeikben felhívták a figyelmet a népművészet, a néphagyomány közösségmegtartó erejére, a helyi civilek értékőrző tevékenységére. A Hagyományok Háza a vármegyei stratégiai partnerhálózatával együttműködésében a fórumon teret és lehetőséget adott a népművészet és néphagyomány aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseinek megvitatására, a térségi és helyi szakmai tevékenységek megismerésére, a jógyakorlatok bemutatására és a különböző közösségi együttműködések erősítésére.