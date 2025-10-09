A Svéd Akadémia döntött: magyar íróé az idei irodalmi Nobel

Több mint két évtized után ismét magyar író nyerte el a világ legrangosabb irodalmi elismerését. A Svéd Akadémia csütörtök délután bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja. A hír szerint a Krasznahorkai László Nobel-díj nemcsak irodalmi, hanem nemzeti szempontból is mérföldkő, hiszen legutóbb 2002-ben, Kertész Imre elismerésekor szólt ekkorát magyar név a világ kulturális életében.

Krasznahorkai László Nobel-díja nem volt meglepetés

A fogadóirodák szerint is esélyes volt Krasznahorkai László a Nobel-díjra

A Kossuth-díjas, Nemzetközi Man Booker-díjas és számos más hazai, valamint külföldi kitüntetéssel is elismert író évek óta szerepelt a Nobel-várományosok listáján. Az utóbbi napokban a fogadóirodák második legesélyesebb jelöltként tartották számon, megelőzve olyan világhírű szerzőket, mint Murakami Haruki, Salman Rushdie vagy Thomas Pynchon.

A szakmai közvélemény már régóta úgy tekintett Krasznahorkaira, mint a kortárs magyar irodalom egyik legnemzetközibb alakjára. Művei, köztük a Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Báró Wenckheim hazatér, világszerte számos nyelven megjelentek.

Magyar író legutóbb 2002-ben kapott irodalmi Nobel-díjat. Kertész Imrét akkor „az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólójaként” ismerték el, aki a történelem kegyetlenségével szemben is az emberi méltóság hangját szólaltatta meg.

Krasznahorkai díjazásával Magyarország ismét felkerült a világ irodalmi térképére – és sokak szerint ezzel új korszak kezdődhet a magyar próza nemzetközi megítélésében.