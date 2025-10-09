2 órája
A Svéd Akadémia döntött: magyar íróé az idei irodalmi Nobel
Több mint húsz év után ismét magyar író kapta a világ legrangosabb irodalmi elismerését. Krasznahorkai László Nobel-díja 2025-ben újabb történelmi pillanatot jelent a magyar irodalom számára.
Fotó: MTI archívum
Több mint két évtized után ismét magyar író nyerte el a világ legrangosabb irodalmi elismerését. A Svéd Akadémia csütörtök délután bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja. A hír szerint a Krasznahorkai László Nobel-díj nemcsak irodalmi, hanem nemzeti szempontból is mérföldkő, hiszen legutóbb 2002-ben, Kertész Imre elismerésekor szólt ekkorát magyar név a világ kulturális életében.
A fogadóirodák szerint is esélyes volt Krasznahorkai László a Nobel-díjra
A Kossuth-díjas, Nemzetközi Man Booker-díjas és számos más hazai, valamint külföldi kitüntetéssel is elismert író évek óta szerepelt a Nobel-várományosok listáján. Az utóbbi napokban a fogadóirodák második legesélyesebb jelöltként tartották számon, megelőzve olyan világhírű szerzőket, mint Murakami Haruki, Salman Rushdie vagy Thomas Pynchon.
A szakmai közvélemény már régóta úgy tekintett Krasznahorkaira, mint a kortárs magyar irodalom egyik legnemzetközibb alakjára. Művei, köztük a Sátántangó, Az ellenállás melankóliája és Báró Wenckheim hazatér, világszerte számos nyelven megjelentek.
Magyar író legutóbb 2002-ben kapott irodalmi Nobel-díjat. Kertész Imrét akkor „az egyén sérülékeny tapasztalatának szószólójaként” ismerték el, aki a történelem kegyetlenségével szemben is az emberi méltóság hangját szólaltatta meg.
Krasznahorkai díjazásával Magyarország ismét felkerült a világ irodalmi térképére – és sokak szerint ezzel új korszak kezdődhet a magyar próza nemzetközi megítélésében.
Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán. Jogot és magyar–népművelést tanult Szegeden és Budapesten, diplomamunkáját Márai Sándor emigrációs pályájáról írta. A Gondolat Könyvkiadó dokumentátoraként kezdett dolgozni, majd 1982-től már kizárólag az írásnak szentelte az életét. Első elbeszélése, a Tebenned hittem 1977-ben jelent meg a Mozgó Világban, míg 1985-ben az irodalmi áttörést hozó Sátántangó tette ismertté nevét, nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi irodalmi életben is.
