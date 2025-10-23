Madár mindig – Ajlik Csenge bemutatja első verseskötetét Szolnokon

Szombaton 17 órakor Szolnokon is bemutatják Ajlik Csenge, az egri születésű költő, Madár mindig című verseskötetét. A szerzővel Navarrai Mészáros Márton újságíró, szerkesztő beszélget.

Ajlik Csenge Szolnokon is bemutatja „Madár mindig” című verseskötetét

Fotó: Hatházi Tamás

A „Madár mindig” a spiritualitásból és a szabadságból táplálkozik

A versek főleg a spiritualitás és a szabadság témái köré épülnek: az önmagával és a világgal való megbékélés, a veszteség és gyász feldolgozása, valamint a belső átalakulás kérdései is megjelennek bennük. A kötetben egyszerre érezhető Tandori Dezső, Weöres Sándor és Szabó T. Anna költészetének hatása, miközben Ajlik Csenge saját, letisztult hangján szólal meg. A bemutató után a szerző dedikál, így a látogatók személyesen is beszélgethetnek vele az alkotásokról egy közvetlen, barátságos hangulatú eseményen.