1 órája
Madár mindig – Ajlik Csenge bemutatja első verseskötetét Szolnokon
Szombaton 17 órától Szolnokra érkezik Ajlik Csenge költő, hogy bemutassa Madár mindig című első verseskötetét. A szerzővel Navarrai Mészáros Márton irodalmár beszélget.
Szombaton 17 órakor Szolnokon is bemutatják Ajlik Csenge, az egri születésű költő, Madár mindig című verseskötetét. A szerzővel Navarrai Mészáros Márton újságíró, szerkesztő beszélget.
A „Madár mindig” a spiritualitásból és a szabadságból táplálkozik
A versek főleg a spiritualitás és a szabadság témái köré épülnek: az önmagával és a világgal való megbékélés, a veszteség és gyász feldolgozása, valamint a belső átalakulás kérdései is megjelennek bennük. A kötetben egyszerre érezhető Tandori Dezső, Weöres Sándor és Szabó T. Anna költészetének hatása, miközben Ajlik Csenge saját, letisztult hangján szólal meg. A bemutató után a szerző dedikál, így a látogatók személyesen is beszélgethetnek vele az alkotásokról egy közvetlen, barátságos hangulatú eseményen.
Szolnoki buszbaleset: Lázár János teljes körű vizsgálatot rendelt el és fájdalomdíjat ígért
Lovak, fogatok és közösségi összefogás – így született meg Abony új hagyománya