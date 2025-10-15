Mici néni meghódítja a Szigligeti közönségét is – fotókat és videót is hoztunk a próbáról

A Gombos Judit által megformált címszereplő, Mici néni egyrészt aranyos, másrészt rafinált néni. Egy fiatal pár és az idős hölgy eltartási szerződést kötnek, a fiatalok beköltöznek a néni lakásába. Ám Mici, a hajdani ünnepelt színésznő titkos udvarlót talál, míg az ifjú pár váratlanul babát vár, csak nem merik bevallani. A kölcsönös titkolózás félreértések és bonyodalmak sorát indítja el…

Mici néni szerepében Gombos Judit

Fotó: Nagy Balázs

Hámos György regényéből és a hatvan éve, 1962-ben, a legendás, bűbájos Kiss Manyi főszereplésével bemutatott, Mici néni két élete című, nagysikerű mozifilmből a Tisza-parti teátrum társulatára készült egy új zenés színdarab, amely Gombos Judit egy újabb jutalomjátéka.