Folyt a must, csörgött a dió, szólt az ének az óvoda udvarán – így keltek életre a Mihály-napi hagyományok

Népi játékok is színesítették a Mihály-napi vásárt

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt emlékezetes marad a rendezvény, amelynek egyik legizgalmasabb programeleme a mustkészítés volt a belépőként hozott szőlőből. A préselés folyamatába a kicsik is bekapcsolódhattak, az ízletes nedűt természetesen meg is lehetett kóstolni. Az óvoda munkatársai finom falatokkal, többek között lilahagymás zsíros kenyérrel kedveskedtek a látogatóknak. Népi kézműves tevékenységek, népi mozgásos és ügyességi játékok, táncház, diótörés, kukoricafosztás és morzsolás is színesítette a vásári forgatagot. A forgószínpadon felléptek a Központi Óvoda és Viganó Alapfokú Művészeti Iskola Galagonya Gyermektáncegyüttes táncosai, valamint az óvoda Kelepelő Bábcsoportja.