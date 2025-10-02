október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galériával és videóval

1 órája

Folyt a must, csörgött a dió, szólt az ének az óvoda udvarán – így keltek életre a Mihály-napi hagyományok

Címkék#táncház#szoljon videó#hagyomány#forgatag#játék

Szeptember végén igazi hagyományőrző forgatag fogadta a családokat a jászberényi Központi Óvodában. A gyerekek és az óvónők idén is lelkesen készültek a Mihály-napi vásárra, mely a szórakozáson túl számos értékőrző programot kínált.

Illés Anita

Jászberény Város Óvodai Intézménye a napokban Mihály-napi vásárt tartott a Központi Óvoda udvarán. Célja, hogy a gyerekek megismerjék a népi kultúra kincseit, a Szent Mihály napi hagyományokat és népszokásokat. 

Sikeres volt a Mihály-napi vásár.
Élményekkel teli Mihály-napi vásár várta a családokat szeptember 27-én, szombaton a jászberényi Központi Óvoda udvarán
Fotó: Pesti József

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Mihály-napi vásár Jászberényben

Fotók: Pesti József

Népi játékok is színesítették a Mihály-napi vásárt

Kicsiknek és nagyoknak egyaránt emlékezetes marad a rendezvény, amelynek egyik legizgalmasabb programeleme a mustkészítés volt a belépőként hozott szőlőből. A préselés folyamatába a kicsik is bekapcsolódhattak, az ízletes nedűt természetesen meg is lehetett kóstolni. Az óvoda munkatársai finom falatokkal, többek között lilahagymás zsíros kenyérrel kedveskedtek a látogatóknak. Népi kézműves tevékenységek, népi mozgásos és ügyességi játékok, táncház, diótörés, kukoricafosztás és morzsolás is színesítette a vásári forgatagot. A forgószínpadon felléptek a Központi Óvoda és Viganó Alapfokú Művészeti Iskola Galagonya Gyermektáncegyüttes táncosai, valamint az óvoda Kelepelő Bábcsoportja. 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu