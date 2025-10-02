7 órája
Folyt a must, csörgött a dió, szólt az ének az óvoda udvarán – így keltek életre a Mihály-napi hagyományok
Szeptember végén igazi hagyományőrző forgatag fogadta a családokat a jászberényi Központi Óvodában. A gyerekek és az óvónők idén is lelkesen készültek a Mihály-napi vásárra, mely a szórakozáson túl számos értékőrző programot kínált.
Jászberény Város Óvodai Intézménye a napokban Mihály-napi vásárt tartott a Központi Óvoda udvarán. Célja, hogy a gyerekek megismerjék a népi kultúra kincseit, a Szent Mihály napi hagyományokat és népszokásokat.
Mihály-napi vásár JászberénybenFotók: Pesti József
Népi játékok is színesítették a Mihály-napi vásárt
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt emlékezetes marad a rendezvény, amelynek egyik legizgalmasabb programeleme a mustkészítés volt a belépőként hozott szőlőből. A préselés folyamatába a kicsik is bekapcsolódhattak, az ízletes nedűt természetesen meg is lehetett kóstolni. Az óvoda munkatársai finom falatokkal, többek között lilahagymás zsíros kenyérrel kedveskedtek a látogatóknak. Népi kézműves tevékenységek, népi mozgásos és ügyességi játékok, táncház, diótörés, kukoricafosztás és morzsolás is színesítette a vásári forgatagot. A forgószínpadon felléptek a Központi Óvoda és Viganó Alapfokú Művészeti Iskola Galagonya Gyermektáncegyüttes táncosai, valamint az óvoda Kelepelő Bábcsoportja.
