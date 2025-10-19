Hogyan készül a Nemzeti Színház új függönye? Erről is mesélt Bán Andrea néprajzkutató

Egyedülálló módon, hímzőmesterek közös munkájával készül a Nemzeti Színház új függönye, mely az összmagyarság történelmének és népművészetének foglalataként is méltó lesz a nemzet teátrumához. A hatalmas alkotás egyik közreműködője Bán Andrea néprajzkutató, aki vármegyénkben, Törökszentmiklóson él és dolgozik.

A népművészet a jelenben is élő örökség: közösen születnek új alkotások

Fotó: Nagy Balázs

A népművészet, amely közösséget teremt és történelmet ír

– Szerényen tiszteletbeli kunnak határozza meg önmagát, holott életműve és számos elismerése is ehhez a tájhoz köti. Mi ennek a magyarázata? - Törökszentmiklósi vagyok, de mindennapjaim, az elhivatottságom a Nagykunsághoz köt. Kutatóként érdeklődő szemmel kívülről érkeztem erre a tájra, s a terepmunka során az emberek beengedtek az életükbe, közöttük otthonra találtam. Elsőként Kisújon, majd egyre több településen hallottam, hogy „Tiszteletbeli kunná fogadunk”. Az itt kapott figyelem, bizalom és szeretet kötelez arra, hogy belülről próbáljam megérteni és továbbadni az itteni örökséget. Tizenöt éve járom a Nagykunság és a Vajdaság kunok lakta településeit s számomra beigazolódott, hogy nem kell nagykunságinak lenni, elég, ha a szíved, lelked határozza meg ki a kun.

– Néprajzkutatóként otthon van a Nagykunság hímzőművészetének gyakorlatában is?

– A kutatás és a gyakorlati tudás kéz a kézben jár nálam. A hímzés először néprajzi témaként jelent meg az életemben, de ha valóban meg akartam érteni a kunhímzésre jellemző hamislapos öltést, magamnak is kézbe kellett vennem a tűt. Ez segített kutatás közben megismerni a technikát, egyben meglátni a mögötte lévő társadalmi és történeti összefüggéseket. Amikor a Kézműves Örökség Egyesület vezetője lettem a kettőt ötvözve szerveztem a táborokat és programokat, ahol helyi asszonyok, diákok, fiatal szülők együtt hímezték újra a múzeumban őrzött mintákat. A közösen készített kun vetett ágyat a kisúji Tájházban lehet megtekinteni, de interaktív kiállításainkra, bemutatóinkra is elvisszük. Így kelhetett valóban életre a kutatás eredménye.

– 2019-ben sikerült „A nagykunsági gyapjúhímzés élő gyakorlatát” felvetetnie a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe. Mi a szerepe a Nagykun örökségben a kunhímzésnek?