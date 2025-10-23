Októberi nemzeti ünnep: Szolnok is fejet hajtott 1956 feledhetetlen napjai és a forradalom mártírjai előtt - galériával, videóval

Az októberi nemzeti ünnepe emlékezve a szolnoki Szent István téri 56-os Emlékparkban alig százan hajtottak fejet a 69 évvel ezelőtt viharos forradalommá teljesedett, szabadságvágyból kirobbant fellelkesülés előtt.

Az októberi nemzeti ünnep Szolnokon az 56-os Emlékparkban a Rákosi-címertől megaszabadított lyukas nemzeti lobogó felvonásával kezdődött

Fotó: Mészáros János

Vélhetően a fővárosi Békemenetet tisztelték meg többen, talán mások egy levegővételnyi szünetre utaztak a csodás őszi időben a hosszú hétvégén.

A nemzeti ünnep szolnoki rendezvényén a helyi Légierő Zenekar, a Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagjai szolgáltatták versben, zenében és prózában a kulturális műsort.

Az októberi nemzeti ünnepen a hitről is beszéltek

Az ökumenikus lelkészkör nevében Győri Péter Benjámin református esperes lelkész emlékeztette a hallgatóságot, miszerint 1956 októberében a hazafiasság és a nemzeti összetartás, még ha rövid időre is, de világa szóló csodát tett, s erre az együvé tartozásra van ma is szükség a gyűlöletbeszédek helyett.

Ezután felolvasták azon mártíroknak a neveit, akik halála térségünkhöz, Szolnokhoz, illetve az 56-os eseményekhez és a megtorlásokhoz köthető.

Györfi Mihály polgármester kevésbé a múltról beszélt, gondolatai a ma magyarjainak ellenségeskedéséről, annak felhagyásáról szólt.