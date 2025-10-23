október 23., csütörtök

Emléknap Szolnokon

31 perce

Októberi nemzeti ünnep: Szolnok is fejet hajtott 1956 feledhetetlen napjai és a forradalom mártírjai előtt - galériával, videóval

Címkék#ünnepség#esemény#forradalom

A városvezetés, az önkormányzat, a rendvédelmi szervek, a hivatalok, hatóságok, intézmények, civil szervezetek jeles képviselőin kívül ez évben igen kevesen tisztelték meg az 1956-os forradalmi eseményekre emlékeztető városi ünnepséget Szolnokon. Az októberi nemzeti ünnep katonai tiszteletadás mellett méltósággal zajlott a vármegyeszékhelyen.

Mészáros Géza

Az októberi nemzeti ünnepe emlékezve a szolnoki Szent István téri 56-os Emlékparkban alig százan hajtottak fejet a 69 évvel ezelőtt viharos forradalommá teljesedett, szabadságvágyból kirobbant fellelkesülés előtt.

Az októberi nemzeti ünnep Szolnokon 2025-ben
Az októberi nemzeti ünnep Szolnokon az 56-os Emlékparkban a Rákosi-címertől megaszabadított lyukas nemzeti lobogó felvonásával kezdődött 
Fotó: Mészáros János

Vélhetően a fővárosi Békemenetet tisztelték meg többen, talán mások egy levegővételnyi szünetre utaztak a csodás őszi időben a hosszú hétvégén.

A nemzeti ünnep szolnoki rendezvényén a helyi Légierő Zenekar, a Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagjai szolgáltatták versben, zenében és prózában a kulturális műsort.

Az októberi nemzeti ünnepen a hitről is beszéltek

Az ökumenikus lelkészkör nevében Győri Péter Benjámin református esperes lelkész emlékeztette a hallgatóságot, miszerint 1956 októberében a hazafiasság és a nemzeti összetartás, még ha rövid időre is, de világa szóló csodát tett, s erre az együvé tartozásra van ma is szükség a gyűlöletbeszédek helyett.

Ezután felolvasták azon mártíroknak a neveit, akik halála térségünkhöz, Szolnokhoz, illetve az 56-os eseményekhez és a megtorlásokhoz köthető.

Györfi Mihály polgármester kevésbé a múltról beszélt, gondolatai a ma magyarjainak ellenségeskedéséről, annak felhagyásáról szólt.

Szolnok méltóképpen emlékezett az 1956-os forradalom hőseire

Fotók: Mészáros János

A katonai tiszteletadással zajló ünnepség végén a társadalmi és civil szervezetek koszorúkat helyetek el az 56-os Emlékpark lánctalpas emlékművénél. Koszorúzott a városvezetés, a rendvédelem, a kormány- és járási hivatal, iskolák, politikai mozgalmak és magánszemélyek egyaránt. Az emlékezés virágait a Szolnoki Művésztelep képviseletében Verebes György, a telep művészeti vezetője, valamint az esemény talán legidősebb résztvevője, a Munkácsy Mihály-díjas festőművész, az életének 93. évében járó Fazekas Magdolna helyezte el...

Az októberi nemzeti ünnep Szolnokon 2025-ben
A Szolnoki Művésztelep képviseletében két Munkácsy-díjas festőművész, Verebes György, a telep művészeti vezetője és a 93 esztendős Fazekas Magdolna helyezte el az emlékezés koszorúját
Fotó: Mészáros János

 

