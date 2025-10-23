31 perce
Októberi nemzeti ünnep: Szolnok is fejet hajtott 1956 feledhetetlen napjai és a forradalom mártírjai előtt - galériával, videóval
A városvezetés, az önkormányzat, a rendvédelmi szervek, a hivatalok, hatóságok, intézmények, civil szervezetek jeles képviselőin kívül ez évben igen kevesen tisztelték meg az 1956-os forradalmi eseményekre emlékeztető városi ünnepséget Szolnokon. Az októberi nemzeti ünnep katonai tiszteletadás mellett méltósággal zajlott a vármegyeszékhelyen.
Az októberi nemzeti ünnepe emlékezve a szolnoki Szent István téri 56-os Emlékparkban alig százan hajtottak fejet a 69 évvel ezelőtt viharos forradalommá teljesedett, szabadságvágyból kirobbant fellelkesülés előtt.
Vélhetően a fővárosi Békemenetet tisztelték meg többen, talán mások egy levegővételnyi szünetre utaztak a csodás őszi időben a hosszú hétvégén.
A nemzeti ünnep szolnoki rendezvényén a helyi Légierő Zenekar, a Bartók Béla Kamarakórus és a Szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagjai szolgáltatták versben, zenében és prózában a kulturális műsort.
Az októberi nemzeti ünnepen a hitről is beszéltek
Az ökumenikus lelkészkör nevében Győri Péter Benjámin református esperes lelkész emlékeztette a hallgatóságot, miszerint 1956 októberében a hazafiasság és a nemzeti összetartás, még ha rövid időre is, de világa szóló csodát tett, s erre az együvé tartozásra van ma is szükség a gyűlöletbeszédek helyett.
Ezután felolvasták azon mártíroknak a neveit, akik halála térségünkhöz, Szolnokhoz, illetve az 56-os eseményekhez és a megtorlásokhoz köthető.
Györfi Mihály polgármester kevésbé a múltról beszélt, gondolatai a ma magyarjainak ellenségeskedéséről, annak felhagyásáról szólt.
Szolnok méltóképpen emlékezett az 1956-os forradalom hőseireFotók: Mészáros János
A katonai tiszteletadással zajló ünnepség végén a társadalmi és civil szervezetek koszorúkat helyetek el az 56-os Emlékpark lánctalpas emlékművénél. Koszorúzott a városvezetés, a rendvédelem, a kormány- és járási hivatal, iskolák, politikai mozgalmak és magánszemélyek egyaránt. Az emlékezés virágait a Szolnoki Művésztelep képviseletében Verebes György, a telep művészeti vezetője, valamint az esemény talán legidősebb résztvevője, a Munkácsy Mihály-díjas festőművész, az életének 93. évében járó Fazekas Magdolna helyezte el...
