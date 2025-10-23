Régészeti szenzáció: őskori leletre bukkantak Martfű határában! – galériával, videóval

Martfű fokozatosan bővíti a gazdasági övezeteit. Nemrég jelentős beruházások kezdődtek a Kövér major térségében, ahol folyamatosan bővül az Ipari Park. Az optimális megközelíthetősége miatt a közelmúltban elkezdődött egy bekötő út építése a térségben, mely előtt az illetékes hatóság feltárásra kötelezi a beruházót. A régészeti szenzáció ennek következménye. Nos, a régészeti beavatkozás humuszolással kezdődik, mely során kiderülhet, hogy a kijelölt területen rejt-e a föld a régmúltból származó leleteket, kincseket. A szakemberek szerint a Kövér major környezete arról árulkodik, hogy az emberiség hajnalán ide települt eleink éltek és haltak errefelé. Ez már önmagában is régészeti szenzáció!

Régészeti szenzáció Martfűn! Őskori leletekre bukkantak a szolnoki Damjanich múzeum szakemberei. Képünkön Szabó Vivien és Ádám Márk munka közben

Fotó: Mészáros János

Martfű délnyugati határszélén manapság négy hétig csépai munkásbrigád forgatja a földet először gépekkel, majd finomabban, lapáttal, hogy a régészek kutatófeladatát megkönnyítsék.

– Az előzetes talajvizsgálatok alapján határozottan kijelenthető, hogy Martfű e területe régészeti szempontból aranybánya – szólaltattuk meg a napokban Szabó Vivient. A szolnoki Damjanich János Múzeum régésze épp egy kétméteres árokban „porolta” egy keményre szikkadt földlabda által összetartott régi anyagedény mozaikokra tört darabjait.