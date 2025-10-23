11 perce
Régészeti szenzáció: őskori leletre bukkantak Martfű határában! – galériával, videóval
Tudományos kuriózumról érkezett hír: nem akármilyen őskori leletet rejtett a föld Martfű határában! A szolnoki Damjanich János Múzeum régészei a helyszínen számoltak be hírportálunknak a régészeti szenzációról – videón is mutatjuk az ásatást!
Martfű fokozatosan bővíti a gazdasági övezeteit. Nemrég jelentős beruházások kezdődtek a Kövér major térségében, ahol folyamatosan bővül az Ipari Park. Az optimális megközelíthetősége miatt a közelmúltban elkezdődött egy bekötő út építése a térségben, mely előtt az illetékes hatóság feltárásra kötelezi a beruházót. A régészeti szenzáció ennek következménye. Nos, a régészeti beavatkozás humuszolással kezdődik, mely során kiderülhet, hogy a kijelölt területen rejt-e a föld a régmúltból származó leleteket, kincseket. A szakemberek szerint a Kövér major környezete arról árulkodik, hogy az emberiség hajnalán ide települt eleink éltek és haltak errefelé. Ez már önmagában is régészeti szenzáció!
Martfű délnyugati határszélén manapság négy hétig csépai munkásbrigád forgatja a földet először gépekkel, majd finomabban, lapáttal, hogy a régészek kutatófeladatát megkönnyítsék.
– Az előzetes talajvizsgálatok alapján határozottan kijelenthető, hogy Martfű e területe régészeti szempontból aranybánya – szólaltattuk meg a napokban Szabó Vivient. A szolnoki Damjanich János Múzeum régésze épp egy kétméteres árokban „porolta” egy keményre szikkadt földlabda által összetartott régi anyagedény mozaikokra tört darabjait.
Régészeti szenzáció egyenesen az őskorból
Martfűn, a Kövér-major út felújítása és az Ipari Park fejleszése közben a szakemberek ismét értékes leletekre bukkantak. Korábban 16. századi, török-hódoltság kori ezüstpénzeket is találtak már a térségben, a mostani feltárások során pedig egy neolitikus kori (körülbelül 5-6 ezer éves) gabonatároló és két szkíta korabeli sír került elő. A feltárások rávilágítanak, hogy Martfű térsége évezredek óta lakott terület, és az útépítés nemcsak közlekedési fejlesztés, hanem helytörténeti felfedezés is egyben.
– Régészeti megfigyelést és bontómunkát végzünk. Egy tavaly elvégzett optikai kábel fektetés során ezen a területen került elő egy zsugorított vázas temetkezési hely, mely sírba egy olyan speciális gyöngyöt helyeztek el anno, amely számunka sokat mondó a területet és a leletanyagot illetően, amely által megállapítható, hogy a temetkezés a Vekerzug-kultúrához köthető.
– A zsugorított vázas temetkezés egy késő bronzkori temetkezési szokás. A búcsúztatók a halottat a sírba való elföldelés előtt erősen összekuporított, zsugorított testtartásba rendezik, és az elhunyt mellé különféle tárgyakat, például ékszereket, edényeket, vagy állati tetemet helyeznek. Egy ilyen temetkezést találtunk 2024-ben, így arra számítottunk, hogy a terület valószínűleg még rejthet érdekességeket a múltból. Főleg, hogy a hely geomorfológiai szempontból kiemelkedő, hiszen a közeli Tisza-meder mellett fekszik magas parton, így bizonyosan potenciális lelőhely. Kijelenthetjük, hogy a várakozásainkat is felülmúlták az eddigi eredmények – hangsúlyozta a fiatal régész.
Egy tetejére állított hombár is előkerült
– A bekötő út építkezése előtti kötelező feltárás lehetőséget adott arra, hogy ismét ezen a környéken kutassunk. A munkálatok során a zsugorított csontvázas temetkezésen túl találtunk hamvasztásos urnasír-leleteket is. Előkerült például egy tetejére fordított hombár, mely egy főleg gabonatárolásra szolgáló nagyméretű tál, egy felhúzott fülű edény, továbbá pohárka, melyekbe étel- és italáldozatokat, állatcsontokat helyeztek el.
– A Vekerzug-kultúra a vaskor korai, Krisztus előtt 4-7. század időszakát öleli fel, ám ez a terület többrétű lelőhely. A feltárások során kiderült, hogy az elsődleges megtelepedés a középső neolitikum végére tehető, a Krisztus előtti ötezer év körül, melyre jellemző az alföldi vonaldíszítéses tárgyak, eszközök – magyarázta el a martfűi lelőhely érdekességeit Szabó Vivien. Akinek munkatársai:
- Kelemen Angéla;
- Szabó Melinda;
- Jancsik Balázs;
- és Ádám Márk régészek.