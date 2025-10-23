Régészeti szenzáció: őskori leletre bukkantak Martfű határában! – galériával, videóval

Martfű fokozatosan bővíti a gazdasági övezeteit. Nemrég jelentős beruházások kezdődtek a Kövér major térségében, ahol folyamatosan bővül az Ipari Park. Az optimális megközelíthetősége miatt a közelmúltban elkezdődött egy bekötő út építése a térségben, mely előtt az illetékes hatóság feltárásra kötelezi a beruházót. A régészeti szenzáció ennek következménye. Nos, a régészeti beavatkozás humuszolással kezdődik, mely során kiderülhet, hogy a kijelölt területen rejt-e a föld a régmúltból származó leleteket, kincseket. A szakemberek szerint a Kövér major környezete arról árulkodik, hogy az emberiség hajnalán ide települt eleink éltek és haltak errefelé. Ez már önmagában is régészeti szenzáció!

Régészeti szenzáció Martfűn! Őskori leletekre bukkantak a szolnoki Damjanich múzeum szakemberei. Képünkön Szabó Vivien és Ádám Márk munka közben

Martfű délnyugati határszélén manapság négy hétig csépai munkásbrigád forgatja a földet először gépekkel, majd finomabban, lapáttal, hogy a régészek kutatófeladatát megkönnyítsék.

– Az előzetes talajvizsgálatok alapján határozottan kijelenthető, hogy Martfű e területe régészeti szempontból aranybánya – szólaltattuk meg a napokban Szabó Vivient. A szolnoki Damjanich János Múzeum régésze épp egy kétméteres árokban „porolta” egy keményre szikkadt földlabda által összetartott régi anyagedény mozaikokra tört darabjait.

Régészeti szenzáció egyenesen az őskorból

Martfűn, a Kövér-major út felújítása és az Ipari Park fejleszése közben a szakemberek ismét értékes leletekre bukkantak. Korábban 16. századi, török-hódoltság kori ezüstpénzeket is találtak már a térségben, a mostani feltárások során pedig egy neolitikus kori (körülbelül 5-6 ezer éves) gabonatároló és két szkíta korabeli sír került elő. A feltárások rávilágítanak, hogy Martfű térsége évezredek óta lakott terület, és az útépítés nemcsak közlekedési fejlesztés, hanem helytörténeti felfedezés is egyben.

– Régészeti megfigyelést és bontómunkát végzünk. Egy tavaly elvégzett optikai kábel fektetés során ezen a területen került elő egy zsugorított vázas temetkezési hely, mely sírba egy olyan speciális gyöngyöt helyeztek el anno, amely számunka sokat mondó a területet és a leletanyagot illetően, amely által megállapítható, hogy a temetkezés a Vekerzug-kultúrához köthető.