Bajuszcsavarás és szakállparádé – galériával, videóval

Szombaton délután valami egészen különleges történt a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum udvarán, a városban először csapott össze a bajusz és a szakáll – pontosabban azok tulajdonosai. Az Őszi fesztivál – Zamatos ősz program részeként debütált a Kunszentmártoni Amatőr Szakáll- és Bajuszmustra, ahol három kategóriában – bajusz, extrém szakáll, valamint szakáll és bajusz – mérettettek meg a versenyzők. A nevezők közül tizenöten vállalták, hogy arcszőrzetüket nemcsak a tükör előtt pöndörgetik, hanem a színpadon is megmutatják. A zsűri élén nem kisebb név ült, mint Boglári Bence, a 2018-as Nagy Szakállverseny győztese, mellette pedig Jakab János Csaba és Kardos Gergő barberek pontoztak.

Első alkalommal megrendezett szakáll- és bajuszmustra résztvevői három kategóriában nevezhettek

Fotó: Gulácsi Ferenc

Borbélykiállítás ihlette szakáll- és bajuszmustra

Az ötlet nem a semmiből pattant ki, a múzeumban épp egy időszaki kiállítás futott „A borbély visszatér” címmel, amely a 18. századi hagyományoktól a modern barber shopok világáig mutatja be a szakma történetét. Innen jött az ihlet, hogy a tárlat mellé egy élő, közösségi programot is szervezzenek. – Ha már van nálunk borbélykiállítás, adta magát, hogy legyen szakállverseny is. Újdonság a városban, de szeretnénk, ha hagyománnyá válna – tájékoztatta hírportálunkat Hegedűs Krisztián, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatója, a Helytörténeti Múzeum muzeológusa, a rendezvény egyik szervezője.

Pluszt jelentett, ha a nemes arcszőrzet mellé stílusban, megjelenés is harmonizált ruházatot és kiegészítőt viseltek a versenyzők

Fotó: Gulácsi Ferenc

Nem csak az arcszőrzet számít

A zsűri nem csupán a bajusz és szakáll formáját figyelte, hanem pluszpont járt azoknak, akik megjelenésüket öltözékükkel, kiegészítőikkel is összhangba hozták. Egy díszes mellény, kalap vagy éppen egy markáns csokornyakkendő sokat dobott a látványon. – Fontos volt számunkra, hogy a versenyzők érezzék, mennyire értékeljük a bátorságukat és kreativitásukat – hangsúlyozta Hegedűs Krisztián.

Az arcszőrzetek mustrája szakértő zsűri közreműködésével zajlott

Fotó: Gulácsi Ferenc

A kategóriák győztesei nem távoztak üres kézzel: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ kétfős belépőit, valamint különleges arcszőrzetápoló csomagokat vihettek magukkal.

Több mint verseny

A mustra igazi közösségi élményként működött. Nem csak a versenyzők, hanem a közönség is remekül szórakozott: a színpad mellett gyerekprogramok, tűzzsonglőrök, koncertek, kézműves foglalkozások, lovaglás és persze bőséges gasztronómiai kínálat várta az érdeklődőket – látványsütödével, kézműves sörökkel és pálinkakóstolóval. A szervezők abban bíznak, hogy a kísérőrendezvényekkel együtt az arcszőrzet mustrája jövőre még nagyobb szabású lesz. – Most még csak kóstolót adtunk belőle, de szeretnénk, ha ez a program hosszú távon a város kulturális kínálatának állandó része lenne – tette hozzá Hegedűs Krisztián.