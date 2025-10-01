október 2., csütörtök

Első arcszőrzetverseny

12 órája

Bajuszcsavarás és szakállparádé – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#program#kunszentmártoni#barber#bajuszmustra#szakáll

Különleges látvány fogadta a kunszentmártoniakat a múzeum udvarán. Látványos megoldásokkal léptek színpadra a szakáll- és bajuszmustra résztvevői.

Major Angéla

Szombaton délután valami egészen különleges történt a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum udvarán, a városban először csapott össze a bajusz és a szakáll – pontosabban azok tulajdonosai. Az Őszi fesztivál – Zamatos ősz program részeként debütált a Kunszentmártoni Amatőr Szakáll- és Bajuszmustra, ahol három kategóriában – bajusz, extrém szakáll, valamint szakáll és bajusz – mérettettek meg a versenyzők. A nevezők közül tizenöten vállalták, hogy arcszőrzetüket nemcsak a tükör előtt pöndörgetik, hanem a színpadon is megmutatják. A zsűri élén nem kisebb név ült, mint Boglári Bence, a 2018-as Nagy Szakállverseny győztese, mellette pedig Jakab János Csaba és Kardos Gergő barberek pontoztak.

Első alkalommal megrendezett szakáll- és bajuszmustra résztvevői három kategóriában nevezhettek
Fotó: Gulácsi Ferenc

Borbélykiállítás ihlette szakáll- és bajuszmustra

Az ötlet nem a semmiből pattant ki, a múzeumban épp egy időszaki kiállítás futott „A borbély visszatér” címmel, amely a 18. századi hagyományoktól a modern barber shopok világáig mutatja be a szakma történetét. Innen jött az ihlet, hogy a tárlat mellé egy élő, közösségi programot is szervezzenek. – Ha már van nálunk borbélykiállítás, adta magát, hogy legyen szakállverseny is. Újdonság a városban, de szeretnénk, ha hagyománnyá válna – tájékoztatta hírportálunkat Hegedűs Krisztián, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ igazgatója, a Helytörténeti Múzeum muzeológusa, a rendezvény egyik szervezője.

Pluszt jelentett, ha a nemes arcszőrzet mellé stílusban, megjelenés is harmonizált ruházatot és kiegészítőt viseltek a versenyzők
Fotó: Gulácsi Ferenc

Nem csak az arcszőrzet számít

A zsűri nem csupán a bajusz és szakáll formáját figyelte, hanem pluszpont járt azoknak, akik megjelenésüket öltözékükkel, kiegészítőikkel is összhangba hozták. Egy díszes mellény, kalap vagy éppen egy markáns csokornyakkendő sokat dobott a látványon.  – Fontos volt számunkra, hogy a versenyzők érezzék, mennyire értékeljük a bátorságukat és kreativitásukat – hangsúlyozta Hegedűs Krisztián.

Az arcszőrzetek mustrája szakértő zsűri közreműködésével zajlott
Fotó: Gulácsi Ferenc

A kategóriák győztesei nem távoztak üres kézzel: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ kétfős belépőit, valamint különleges arcszőrzetápoló csomagokat vihettek magukkal. 

Több mint verseny

A mustra igazi közösségi élményként működött. Nem csak a versenyzők, hanem a közönség is remekül szórakozott: a színpad mellett gyerekprogramok, tűzzsonglőrök, koncertek, kézműves foglalkozások, lovaglás és persze bőséges gasztronómiai kínálat várta az érdeklődőket – látványsütödével, kézműves sörökkel és pálinkakóstolóval. A szervezők abban bíznak, hogy a kísérőrendezvényekkel együtt az arcszőrzet mustrája jövőre még nagyobb szabású lesz. – Most még csak kóstolót adtunk belőle, de szeretnénk, ha ez a program hosszú távon a város kulturális kínálatának állandó része lenne – tette hozzá Hegedűs Krisztián.

Kunszentmártoni Amatőr Szakáll- és Bajuszmustra

Fotók: Hegedűs Krisztián

 

