október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Székely autonómia

1 órája

Lángra lobbant az összetartozás tüze Karcagon – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#őrtűzgyújtás#autonómia nap#összetartozás

A Karcagi Nagykun Gazdakör a Bengecsegi Kilátónál szervezett meghitt őrtűzgyújtást, ahol a láng az összetartozás jelképeként lobogott. A székely autonómia napja alkalmából idén is rengetegen gyűltek össze.

Daróczi Erzsébet

A székely autonómia napja alkalmából a Karcagi Nagykun Gazdakör a Bengecsegi Kilátóhoz idén is őrtűzgyújtást szervezett. Vasárnap Plósz Csilla Margit, a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója tárogató játéka után Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, Hubai Imre Csaba gazdaköri elnök, dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester köszöntő gondolatai után dr. Pintér Zoltán Árpád középiskolai tanár, történész szólt az őrtüzek fontosságáról.

székely autonómia
Őrtűz gyúlt Karcagon a székely autonómia napján
Fotó: Daróczi Erzsébet

Őrtűzgyújtással ünnepelték a székely autonómia napját

– Október végén sorra gyúlnak fel a lángok a Kárpát-medence tájain. Ezek az őrtüzek nemcsak világítanak, jeleznek is a múltból a jövőnek, üzenetet visznek a Tiszántúlról a Székelyföldig, Karcagról Székelykeresztúrig. A tűz ugyanis mindig üzenet volt: élet, éberség, összetartozás. A székely hegyek ormain egykor veszélyt jeleztek vele; ma békét, hitet és közösséget hirdetünk általa. A tűz ugyanakkor erő is, az önkifejezés erős szimbóluma: üzeni a világnak, hogy a székelység nem kéri a szabadságát, hanem megtartja azt! 

Székely autonómia napja Karcagon

Fotók: Daróczi Erzsébet

Azért gyűltünk ma itt össze, hogy a Székely Autonómia Napját ünnepeljük, mi hiszünk abban, hogy a szabadság nem ajándék, hanem örökség és felelősség.

– Az autonómia pedig nem hatalom, hanem alapjog, ami mellett ma békésen, emberi méltósággal, de rendíthetetlenül állunk ki mellette. A székelység története az állhatatosság és hűség története. Egy nép, ami hű maradt ezer éven át a hazához, annak joga van önmagához is. De ma nem csak emlékezünk, az ezer éves közös múltat, a közös haza emlékét idézzük fel. Már nemcsak őrtüzekkel jelezzük egymásnak, hogy élünk, hanem szabadon járunk Budapestről Csíksomlyóig, Karcagtól Agyagfalváig, Bögözig. Szívből kívánom, hogy a térképeken darabokra metszett nemzet minden tagja ne csak egyazon úton, de ugyanazon az értékrenden is járjon! – fogalmazott a szónok, majd Nt. Koncz Tibor esperes áldása, és a magyar és székely Himnusz eléneklése után, meggyújtották az őrtüzet.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu