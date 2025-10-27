1 órája
Lángra lobbant az összetartozás tüze Karcagon – galériával, videóval
A Karcagi Nagykun Gazdakör a Bengecsegi Kilátónál szervezett meghitt őrtűzgyújtást, ahol a láng az összetartozás jelképeként lobogott. A székely autonómia napja alkalmából idén is rengetegen gyűltek össze.
A székely autonómia napja alkalmából a Karcagi Nagykun Gazdakör a Bengecsegi Kilátóhoz idén is őrtűzgyújtást szervezett. Vasárnap Plósz Csilla Margit, a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója tárogató játéka után Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, Hubai Imre Csaba gazdaköri elnök, dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester köszöntő gondolatai után dr. Pintér Zoltán Árpád középiskolai tanár, történész szólt az őrtüzek fontosságáról.
Őrtűzgyújtással ünnepelték a székely autonómia napját
– Október végén sorra gyúlnak fel a lángok a Kárpát-medence tájain. Ezek az őrtüzek nemcsak világítanak, jeleznek is a múltból a jövőnek, üzenetet visznek a Tiszántúlról a Székelyföldig, Karcagról Székelykeresztúrig. A tűz ugyanis mindig üzenet volt: élet, éberség, összetartozás. A székely hegyek ormain egykor veszélyt jeleztek vele; ma békét, hitet és közösséget hirdetünk általa. A tűz ugyanakkor erő is, az önkifejezés erős szimbóluma: üzeni a világnak, hogy a székelység nem kéri a szabadságát, hanem megtartja azt!
Székely autonómia napja KarcagonFotók: Daróczi Erzsébet
Azért gyűltünk ma itt össze, hogy a Székely Autonómia Napját ünnepeljük, mi hiszünk abban, hogy a szabadság nem ajándék, hanem örökség és felelősség.
– Az autonómia pedig nem hatalom, hanem alapjog, ami mellett ma békésen, emberi méltósággal, de rendíthetetlenül állunk ki mellette. A székelység története az állhatatosság és hűség története. Egy nép, ami hű maradt ezer éven át a hazához, annak joga van önmagához is. De ma nem csak emlékezünk, az ezer éves közös múltat, a közös haza emlékét idézzük fel. Már nemcsak őrtüzekkel jelezzük egymásnak, hogy élünk, hanem szabadon járunk Budapestről Csíksomlyóig, Karcagtól Agyagfalváig, Bögözig. Szívből kívánom, hogy a térképeken darabokra metszett nemzet minden tagja ne csak egyazon úton, de ugyanazon az értékrenden is járjon! – fogalmazott a szónok, majd Nt. Koncz Tibor esperes áldása, és a magyar és székely Himnusz eléneklése után, meggyújtották az őrtüzet.
