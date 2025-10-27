Lángra lobbant az összetartozás tüze Karcagon – galériával, videóval

A székely autonómia napja alkalmából a Karcagi Nagykun Gazdakör a Bengecsegi Kilátóhoz idén is őrtűzgyújtást szervezett. Vasárnap Plósz Csilla Margit, a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója tárogató játéka után Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, Hubai Imre Csaba gazdaköri elnök, dr. Fazekas Sándor, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester köszöntő gondolatai után dr. Pintér Zoltán Árpád középiskolai tanár, történész szólt az őrtüzek fontosságáról.

Őrtűz gyúlt Karcagon a székely autonómia napján

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Október végén sorra gyúlnak fel a lángok a Kárpát-medence tájain. Ezek az őrtüzek nemcsak világítanak, jeleznek is a múltból a jövőnek, üzenetet visznek a Tiszántúlról a Székelyföldig, Karcagról Székelykeresztúrig. A tűz ugyanis mindig üzenet volt: élet, éberség, összetartozás. A székely hegyek ormain egykor veszélyt jeleztek vele; ma békét, hitet és közösséget hirdetünk általa. A tűz ugyanakkor erő is, az önkifejezés erős szimbóluma: üzeni a világnak, hogy a székelység nem kéri a szabadságát, hanem megtartja azt!