Díjeső: nem várta, de ezt kapta a szakmától a Szolnoki Szigligeti Színház
A függöny gördül, a színpad forog. A hazai színházszakma keresi a kapcsolódási pontokat a fiatalokkal. A témában a Magyar Teátrumi Társaság „Színházat vegyenek!” elnevezésű marketing konferenciát szervezett, melynek a fővárosi Nemzeti Színház adott otthont október 9-én.
A „Színházat vegyenek!” nevű szakmai fórum elsődleges célja volt, hogy teret adjon a színházi világ, a kulturális intézmények, fesztiválok és városmárkák szakemberei számára a közönségszervezés, márkaépítés és digitális trendek közös gondolkodására.
A fókuszban a fiatal közönségek megszólítása, a kulturális partnerségek és a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei álltak.
„Színházat vegyenek!”, igaz, csak a nézőknek eladó...
A tanácskozáson különleges meglepetéssel, egyszerre kettővel is szolgáltak a Szolnoki Szigligeti Színház számára. Mint azt a Tisza-parti teátrum a Facebook-oldalán is megjelentette, a szolnoki Szigligetit két kategóriában, a legjobb online kampány és a legjobb tartalomgyártási megoldás területen hirdették ki győztesnek.
Barabás Botond színidirektor és Tompa Zsuzsanna, a szolnoki színház marketing- és kommunikációs munkatársa Novák Iréntől, a kultúráért felelős helyettes államtitkártól, és dr. Fülöp Pétertől, a Magyar Teátrumi Társaság ügyvezető titkárától vették át a Magyar Teátrumi Társaság „Színházat vegyenek!” Marketing Díját a Nemzeti Színházban tartott, díjátadó ünnepséggel egybekötött konferencián.
