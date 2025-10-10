Díjeső: nem várta, de ezt kapta a szakmától a Szolnoki Szigligeti Színház

A „Színházat vegyenek!” nevű szakmai fórum elsődleges célja volt, hogy teret adjon a színházi világ, a kulturális intézmények, fesztiválok és városmárkák szakemberei számára a közönségszervezés, márkaépítés és digitális trendek közös gondolkodására.

A Szolnoki Szigligeti Színház a minap új elismeréssel, a „Színházat vegyenek!” Marketing Díjjal gazdagodott, egyszerre két kategóriában is. A plaketteket Tompa Zsuzsanna, a teátrum marketinges munkatársa és Barabás Botond színigazgató vette át a Nemzeti Színházban

Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház Facebook-oldala

A fókuszban a fiatal közönségek megszólítása, a kulturális partnerségek és a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei álltak.

„Színházat vegyenek!”, igaz, csak a nézőknek eladó...

A tanácskozáson különleges meglepetéssel, egyszerre kettővel is szolgáltak a Szolnoki Szigligeti Színház számára. Mint azt a Tisza-parti teátrum a Facebook-oldalán is megjelentette, a szolnoki Szigligetit két kategóriában, a legjobb online kampány és a legjobb tartalomgyártási megoldás területen hirdették ki győztesnek.

Barabás Botond színidirektor és Tompa Zsuzsanna, a szolnoki színház marketing- és kommunikációs munkatársa Novák Iréntől, a kultúráért felelős helyettes államtitkártól, és dr. Fülöp Pétertől, a Magyar Teátrumi Társaság ügyvezető titkárától vették át a Magyar Teátrumi Társaság „Színházat vegyenek!” Marketing Díját a Nemzeti Színházban tartott, díjátadó ünnepséggel egybekötött konferencián.