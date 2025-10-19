Bronzból készült csodákat állítottak a nagyközönség elé Szolnokon – galériával

A XII. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpóziumot egy nagyszerű elképzelés hívta életre még 2014-ben: alapítói szerették volna, ha a résztvevő művészek lehetőséget kapnak arra, hogy bemutathassák monumentális köztéri szoborcsodáikat, valamint önálló, saját művészi koncepciójuk szerint tudjanak alkotni, mely kereskedelmi galériák piaci elvárásai mellett nehezebben tehetnek meg.

Idén is megrendezték a Szolnoki Bronzszobrászati Szimpóziumot

Fotó: Kiss János

Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium: két hónapig látjatjuk a remekműveket

A Damjanich János Múzeum Időszaki kiállítások termében szombaton délután fél háromkor nyílt meg a kiállítás, melyet Gilly Tamás szobrászművész, a szimpózium alapító tagja nyitott meg.

A szimpózium idén is színes palettával dolgozott, hisz egyrészt a résztvevő művészek a Szolnoki Képzőművészek Társaságának tagjai, valamint a Szolnoki Művésztelepen és Szolnokon alkotó szobrászok mellé az ország különböző pontjairól is érkeztek vendégművészek. Ahogy az már megszokott, állandó tagok mellé évről-évre más-más vendégművészeket hívnak meg, hogy ezáltal is üzenhessék: az alkotótelep folyamatosan képes megújulni. Az alapító tagok – Baráth Fábián, Boros Miklós János, Gergely Réka, Gilly Tamás – mellett állandó résztvevők Révi Norbert és Szabó György is.