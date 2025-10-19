5 órája
Bronzból készült csodákat állítottak a nagyközönség elé Szolnokon – galériával
Több mint tíz éve állandó rendezvényét jelenti Szolnoki Művésztelepnek. A XII. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpóziumon nem csak helyi, de az ország számos pontjáról érkezett csodákat láthat a közönség, ráadásul nem is kell kapkodni a megtekintésével, ugyanis a művek két hónapon keresztül varázsolhatják el a művészrajongókat.
A XII. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpóziumot egy nagyszerű elképzelés hívta életre még 2014-ben: alapítói szerették volna, ha a résztvevő művészek lehetőséget kapnak arra, hogy bemutathassák monumentális köztéri szoborcsodáikat, valamint önálló, saját művészi koncepciójuk szerint tudjanak alkotni, mely kereskedelmi galériák piaci elvárásai mellett nehezebben tehetnek meg.
Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium: két hónapig látjatjuk a remekműveket
A Damjanich János Múzeum Időszaki kiállítások termében szombaton délután fél háromkor nyílt meg a kiállítás, melyet Gilly Tamás szobrászművész, a szimpózium alapító tagja nyitott meg.
A szimpózium idén is színes palettával dolgozott, hisz egyrészt a résztvevő művészek a Szolnoki Képzőművészek Társaságának tagjai, valamint a Szolnoki Művésztelepen és Szolnokon alkotó szobrászok mellé az ország különböző pontjairól is érkeztek vendégművészek. Ahogy az már megszokott, állandó tagok mellé évről-évre más-más vendégművészeket hívnak meg, hogy ezáltal is üzenhessék: az alkotótelep folyamatosan képes megújulni. Az alapító tagok – Baráth Fábián, Boros Miklós János, Gergely Réka, Gilly Tamás – mellett állandó résztvevők Révi Norbert és Szabó György is.
XII. Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium kiállításFotók: Kiss János
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
A közösen alkotott munkák kezdetben az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ magas színvonalú kiállításain mutatkoznak be. A Damjanich János Múzeum és a Szolnoki Művésztelep szoros és sikeres együttműködés eredményeként, idén is a múzeum ad majd otthont a Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium beszámoló kiállításának.
Jelenleg a következő kiállító művészek alkotásait láthatja a nagyközönség: Baráth Fábián, Boros Miklós János, Gálhidy Péter, Gergely Réka, Gilly Tamás, Hitter Magdolna, Révi Norbert, Szabó György és Szirmai Nóra.
A kiállítás december 14-ig tekinthető meg.
Szolnokon boncolgatták, mi a sikeres női vezetők titka – galériával, videóval