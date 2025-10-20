2 órája
Ilyet még nem látott: lovasok hada vonult a forgalmas szolnoki úton – galériával, videóval
Látványos bemutatók és gazdag programkínálat várta az érdeklődőket vasárnap Szolnokon. A Szolnoki Hagyományőrző Lovas Találkozó és a Tiszai Szentélyek Kulturális Fesztivál teljesen megnyerte magának a nézőket.
Különleges fesztivál eseményre került sor vasárnap a szolnoki Sebestyén Gyula út melletti kaszáló területén. Először rendezték meg a Tiszai Szentélyek Kulturális Fesztiválja és Szolnoki Hagyományőrző Lovas Találkozót, melyet nagy érdeklődés övezett.
Szolnoki Hagyományőrző Lovas TalálkozóFotók: Kiss János
Ilyen volt a Szolnoki Hagyományőrző Lovas Találkozó
Reggel 9 óra után városi lovas felvonulással indult a program. Ezt követően honfoglalás kori harci bemutatót láthattak az érdeklődők, melyet a karcagi Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület mutatott be. Később csikósbemutatók szórakoztatták a közönséget. Különlegességnek számított a puszta ötös- és tizes hajtás. A látványos elemekben bővelkedő bemutatók sokakat ámulatba ejtett. Aki megéhezett, az megkóstolhatta a Csányi Sándor által készített birka- és szürkemarha pörköltet. Az ínyencek pedig lilahagyma lekvárt is kóstolhattak.
