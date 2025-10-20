Ilyet még nem látott: lovasok hada vonult a forgalmas szolnoki úton – galériával, videóval

Ilyen volt a Szolnoki Hagyományőrző Lovas Találkozó

Reggel 9 óra után városi lovas felvonulással indult a program. Ezt követően honfoglalás kori harci bemutatót láthattak az érdeklődők, melyet a karcagi Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület mutatott be. Később csikósbemutatók szórakoztatták a közönséget. Különlegességnek számított a puszta ötös- és tizes hajtás. A látványos elemekben bővelkedő bemutatók sokakat ámulatba ejtett. Aki megéhezett, az megkóstolhatta a Csányi Sándor által készített birka- és szürkemarha pörköltet. Az ínyencek pedig lilahagyma lekvárt is kóstolhattak.