Új kompozíció

1 órája

Várkonyi téri újdonság: halloween a szolnoki legálfalon – fotókkal

Címkék#Szolnok#Móra park#legálfal#street art#halloween

Lila ég, telihold és denevérraj: halloween költözött az Ispán körúti Móra parkba. A szolnoki legálfal most kísértetkastéllyal, pókhálóval és vigyorgó tökfejjel csábítja fotóra a járókelőket. Megnéztük a helyszínt, és mutatjuk, miért érdemes még most ellátogatni, amíg tart az új dekor.

Karancsiné Szecsei Veronika

Kísérteties fények, denevérrajok és egy toronyos kastély sziluettje: az Ispán körúti Móra park Várkonyi téri rúgófala, azaz a szolnoki legálfal, most halloween-i díszletként ragyog. A több tíz méteres, legálfalnak minősített felületre friss, tematikus falfestés került – lila égbolttal, sárga teliholddal, pókfonállal és vigyorgó tökfejjel –, amely már messziről is jól észrevehető.

A szolnoki legálfal felkészült október 31-re
A kompozíció hosszan fut végig a szolnoki legálfalon
Fotó: Nagy Balázs

Focifaltól a szolnoki legálfalig

Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a betonelemekből álló gyakorlófal és az előtte lévő aszfaltpálya egykor a környék fiataljainak kedvenc helye volt. Az utóbbi években azonban új szerepet kapott: a területet gondozó Szolnoki Városüzemeltetési Kft. országosan is számon tartott legálfallá nyilváníttatta, vagyis engedéllyel lehet rajta festeni. Azóta időről időre cserélődnek a munkák. Hol kifejezetten látványos street art, hol kevésbé vállalható falfirka kerül a betonra. A falon korábban látható volt például Illés Ádám szolnoki street artist egyik nagyszabású, realista női portréja is.

Az utcai művészek a halloweenről sem feledkeztek el
Az utcai művészetban az a jó, hogy folyamatosan fejlődik és megújul
Fotó: Nagy Balázs

Most a halloween az úr

A friss dekoráció igazi „kísértetjárást” varázsolt a park közepére. A falon:

  • fekete kastély magasodik, sárgán izzó ablakokkal,
  • denevérek szelik át a lilára festett eget,
  • a sarokban pókháló feszül,
  • a domboldalban sírok és száraz fák rajzolódnak ki,
  • a sötétben villanó szempárok és egy vigyorgó töklámpás adnak plusz feszültséget.

A kompozíció több szakaszon végigfut, így a fal egy hosszú, képes történetté áll össze – a mesésen borzongató tálalás pedig a családoknak és a fotózni szeretőknek is hálás téma.

Az utcai művészet él, és folyamatosan változik

A legálfal lényege, hogy életben tartja az utcai művészetet: a művek nem örökre készülnek, bármikor felülírhatja őket egy új ötlet vagy egy új csapat. Éppen ezért, aki kíváncsi a mostani, halloween-i festésre, annak nem árt sietni – könnyen lehet, hogy pár hét múlva már egy másik történet kerül a sötétlila égbolt helyére.

 

