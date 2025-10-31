1 órája
Várkonyi téri újdonság: halloween a szolnoki legálfalon – fotókkal
Lila ég, telihold és denevérraj: halloween költözött az Ispán körúti Móra parkba. A szolnoki legálfal most kísértetkastéllyal, pókhálóval és vigyorgó tökfejjel csábítja fotóra a járókelőket. Megnéztük a helyszínt, és mutatjuk, miért érdemes még most ellátogatni, amíg tart az új dekor.
Kísérteties fények, denevérrajok és egy toronyos kastély sziluettje: az Ispán körúti Móra park Várkonyi téri rúgófala, azaz a szolnoki legálfal, most halloween-i díszletként ragyog. A több tíz méteres, legálfalnak minősített felületre friss, tematikus falfestés került – lila égbolttal, sárga teliholddal, pókfonállal és vigyorgó tökfejjel –, amely már messziről is jól észrevehető.
Focifaltól a szolnoki legálfalig
Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a betonelemekből álló gyakorlófal és az előtte lévő aszfaltpálya egykor a környék fiataljainak kedvenc helye volt. Az utóbbi években azonban új szerepet kapott: a területet gondozó Szolnoki Városüzemeltetési Kft. országosan is számon tartott legálfallá nyilváníttatta, vagyis engedéllyel lehet rajta festeni. Azóta időről időre cserélődnek a munkák. Hol kifejezetten látványos street art, hol kevésbé vállalható falfirka kerül a betonra. A falon korábban látható volt például Illés Ádám szolnoki street artist egyik nagyszabású, realista női portréja is.
Most a halloween az úr
A friss dekoráció igazi „kísértetjárást” varázsolt a park közepére. A falon:
- fekete kastély magasodik, sárgán izzó ablakokkal,
- denevérek szelik át a lilára festett eget,
- a sarokban pókháló feszül,
- a domboldalban sírok és száraz fák rajzolódnak ki,
- a sötétben villanó szempárok és egy vigyorgó töklámpás adnak plusz feszültséget.
A kompozíció több szakaszon végigfut, így a fal egy hosszú, képes történetté áll össze – a mesésen borzongató tálalás pedig a családoknak és a fotózni szeretőknek is hálás téma.
Az utcai művészet él, és folyamatosan változik
A legálfal lényege, hogy életben tartja az utcai művészetet: a művek nem örökre készülnek, bármikor felülírhatja őket egy új ötlet vagy egy új csapat. Éppen ezért, aki kíváncsi a mostani, halloween-i festésre, annak nem árt sietni – könnyen lehet, hogy pár hét múlva már egy másik történet kerül a sötétlila égbolt helyére.
