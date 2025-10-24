Folyamatos libabőr – szárnyalt a 150 éves Szolnoki MÁV Férfikórus

Szép gesztusként a két részből álló egész estés műsor fényéhez a Szolnoki MÁV Férfikórus előtt tisztelgő partner zene- és énekkarok,: a Szolnoki Kodály Kórus, a Padragi Bányász Férfikórus és a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterbázis Légierő Zenekarának egyéni, majd a jubiláló kórussal közös előadása is hozzájárult. A program kezdetén többen köszöntötték a kórust, többek között dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő asszony, továbbá a kórus működési feltételeit biztosító Vasutas Országos Közművelődési- és Szabadidő Egyesület. A VOKE Szolnoki Csomóponti Művelődési Központjának nevében Balázsiné Gődér Ágnes igazgató asszony méltatta a kórus kultúra terén végzett kimagasló munkásságát.

Balázsiné Gődér Ágnes VOKE elnök méltatja a Szolnoki MÁV Férfikórus tevékenységét

A másfél évszázados múltra visszatekintő Szolnoki MÁV Férfikórus több díjban is részesült

Amint azt Juhászné Zsákai Katalin karnagytól, illetve a kórus bariton szólamának tagjaként is szerepet vállaló Kondor Balázs elnöktől megtudtuk, jogelődjük az 1875-ben alapított Fáklyatársulat volt és az azóta eltelt másfél évszázadban nem csak hangok, kották és zeneművek születtek, hanem életek, barátságok és közösségek formálódtak, egyben az elmúlás szomorú pillanatai is jelen voltak.

Gyűjteményükben több, mint 500 mű partitúrája sorakozik az egyházi énekektől a népdal-feldolgozásokon át operákig, operettekekig, de musicalek és könnyűzenei darabok is időről időre bekerülnek a repertoárba. Eddigi tevékenységüket számos bel- és külföldi elismerés fémjelzi, közülük a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi Díjra és az Ezüst Pelikán Díjra a legbüszkébbek a magukat tagtársaknak nevező kórustagok.

Juhászné Zsákai Katalin karnagy és Kondor Balázs a kórus elnöke

A kórust 1995-től vezeti jelenlegi, „A” kategóriás karnagyuk, Juhászné Zsákai Katalin, aki többek között a Szolnokért Emlékérem Arany Fokozatának, a Kaposvári Gyula Díjnak és a MÁV Elnök-vezérigazgatói elismerésnek a birtokosa. Kondor Balázs elnök munkásságát Közlekedésért Érdeméremmel és a Vasút Szolgálatáért Ezüst fokozattal ismerték el.

A kórus által előadott dallamok egyfajta múltidézőként csendültek fel

A MÁV Csoport és a Magyar Vagon Vasúti Kft. támogatásával megvalósult jubileumi koncerten, melynek zenei élményét Katona Tamás tenor- és Radvány András baritonszólója fokozta, a Szolnoki MÁV Férfikórus repertoárjának válogatott gyöngyszemei csendültek fel. A gálakoncert a 150 éves énekkar mottójának szellemében, ami szerint „A dal összeköt múltat, jelent és jövőt!” nemcsak a férfikórus történetének kiemelkedő mérföldköve és eddigi pályájuk visszatekintése, hanem egy felejthetetlen kulturális ünnep is volt, amely méltó módon tisztelgett a magyar férfikari hagyományok előtt.