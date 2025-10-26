Egy különleges hely a Jászságban, ahol élővé és igazi élménnyé vált a múlt

Előadások és gyakorlati bemutatók színesítették a Tájunk háza: A valódi élmény helye című Múzeumpedagógiai Tájházi Konferencia programjátJászkiséren. A szakmai napot a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében összefogással rendezték meg.

Élményközpontú foglalkozások színesítették a Múzeumpedagógiai Tájházi Konferencia programját Jászkiséren. A gyerekek azt is megismerték, hogyan mostak régen a háziasszonyok

Fotó: Illés Anita

Több jógyakorlatot bemutatott a Tájházi Konferencia

A konferenciát Vajas György polgármester nyitotta meg az Inkubátorházban. Az előadások során a szakemberek bemutatták, hogyan kapcsolható össze a hagyományőrzés, a tudásátadás és élmény az oktatásban, valamint a helyi közösségi életben.

Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese, a Tájházszövetség elnöke a tájházakban megjelenő tudást és élményt helyezte fókuszba. Eiler Zita a Martfűi Hely- és Ipartörténeti Gyűjtemény vezetője a helyi kulturális örökségőrzés eredményeiről osztotta meg tapasztalatait. A Chiovini Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is élen jár a hagyományőrzésben és élményközpontú tudásátadásban. Ennek gyakorlati megvalósításáról Lukács Anikó mesterpedagógus beszélt a konferencián.

Molnár Melinda, jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola pedagógusa, múzeumpedagógus, etnográfus Tájház testnek és léleknek című előadásában több jógyakorlatot bemutatott a hallgatóságnak.

Az előadásokat követően a program a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjteményben folytatódott, ahol a résztvevők megtekintették a kiállításokat, valamint a helyi általános iskolások közreműködésével izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozásokba is bepillanthattak. A rendhagyó múltidőző tanórán a gyerekek a pitykézés és a kocázás népi ügyességi játék fortélyai mellett azt is megismerhették, hogyan mostak régen, a mosógép feltalálása előtt a háziasszonyok. Kulináris élményből sem volt hiány, a szervezők a tájház kemencéjében sült Ferdinánd kaláccsal vendégelték meg a szakmai napon résztvevőket.