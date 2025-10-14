október 14., kedd

Tallinnka

1 órája

Micsoda siker! Díjakkal érkeztek haza Nagykállóról a fiatal néptáncosok – videóval

Címkék#Tallinnka Néptánc Egyesület#Kállai Kettős Néptáncfesztivál#Aba-Novák Agóra Kulturális Központ

Október elején került sor az idei évtől „újragondolt” Kállai Kettős Néptáncfesztiválra, illetve Gyermek és Ifjúsági Tehetséggondozó Néptánctalálkozóra a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykállón. A kétnapos rendezvényre az évek óta kiemelt nívódíjas együttesek kapnak meghívást, így jutott el a fesztiválra a szolnoki Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes is.

Mészáros Géza

Az öt évvel ezelőtt alapított Tallinnka Néptánc Egyesület égisze alatt működő tallinnkások a Csoóri Sándor Alap, továbbá a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc AMI, valamint az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ támogatásával érte el utóbbi sikereit a Szolnoki Néptáncfesztiválon, a Jászberényi Országos Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyen és a Várhelyi Lajos „Kuka” Emlékfesztiválon is.

a Tallinnka tagjai Nagykállón
A tallinnkás gyermekek meghódították Nagykállót is a Kállai Kettős Néptáncfesztiválon
Fotó: Jordán Szilvia / Forrás: Jaczkó Xénia Facebook-oldala

A Csóri alapnak köszönhető az is, hogy az egyesület és az együttes továbbra is értékteremtő, eredményes munkát tud végezni a szolnoki és térségi gyermek- és ifjúsági néptáncéletben.

Két díjat zsebelt be a Tallinnka

Ezúttal Nagykállón, a Kállai Kettős Néptáncfesztiválon, illetve Gyermek és Ifjúsági Tehetséggondozó Néptánctalálkozón szerepelt a Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes, ahol országos harmadik helyezést ért el, illetve a Legjobb Zenei Szerkesztés különdíjában is részesült. A tallinnkásokat és a tánckoreográfiákat (Mi ez a cirkusz; A Csík) Jaczkó Xénia, Kiss Katinka, Gellén Péter és Cseh Bence tanította be, a sikerben talp alá valóként közreműködött a Tarsoly Zenekar és a Talléros Együttes is.

 

