Zene

Először Európán kívül: aranyba foglalták pekingi utazásukat a tiszafüredi fiatalok

Címkék#fesztivál#elismerés#Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar

Jöttek, láttak, zenéltek, közben hatalmas sikert értek el. A tiszafüredi fúvózenekar arany minősítéssel térhetett haza Kínából.

Rózsa Róbert

Messze szállt a tiszafüredi fúvózenekar muzsikája. Ez igaz akkor is, ha szó szerint vesszük, hiszen a füredi tehetségekkel nemrég kétszer is felszállt a repülőgép. Egyszer Peking irányába, másszor pedig vissza. És igaz akkor is, ha átvitt értelemben használjuk, mivel a Kínában való fellépésük nyomán rangos díjjal öregbítették a maguk és a térség hírnevét.

tiszafüredi fúvózenekar, zene, fiatalok, Tiszafüredi Ifjúsági Fúvózenekar, Kína, Tiszafüred, Peking
Füredi fiatalok Pekingben. Arany minősítést kapott a tiszafüredi fúvózenekar a nemzetközi fesztiválon
Fotó: Beküldött fotó

Az történt, hogy a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar meghívást kapott a 2025-ös Pekingi Nemzetközi Fúvószenekari Fesztiválra. Így egy ötven tagú füredi különítmény vendégeskedett Kínában október 8. és 12. között. Mint a Szoljon.hu érdeklődésére Kerekes András, a zenekar vezetője elmondta, a fesztivált a Kínai Szimfonikus Zenekarok és Együttesek Szövetsége szervezte. A rangos eseményre a világ minden tájáról, Szingapúrból, az Amerikai Egyesült Államokból, Lengyelországból, Svájcból és Kínából is érkeztek fúvószenekarok.

– A program szakmai részeként cserekoncerten, fúvószenekari versenyen és záró ceremónián vehettünk részt. A cserekoncertet egy helyi iskola előadótermében rendezték, azon egy lengyel és két helyi fúvószenekarral adtunk közös koncertet – fejtette ki a zenekar vezetője. Mint Kerekes András elmondta, a fúvószenekari verseny során tíz perc állt rendelkezésre tudásuk bemutatására. Ez remekül sikerült a fiataloknak, ennek érdemeként a zenekar arany minősítést kapott.

tiszafüredi fúvózenekar, zene, fiatalok, Tiszafüredi Ifjúsági Fúvózenekar, Kína, Tiszafüred, Peking
Visszaigazolást nyert a befektetett munka: arany minősítést kapott Pekingben a Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar
Fotó: Beküldött fotó

– Fúvószenekarunk fegyelmezetten és nagy odafigyeléssel szerepelt a fúvószenekari versenyen, melyet egy hosszú felkészülési folyamat előzött meg. Fontos, hogy a pekingi grémium tagja volt a helyi központi katonazenekar karmesterhelyettese is, aki egyben a Kínai Szimfonikus Zenekarok és Együttesek Szövetségének elnöke. Az arany minősítés visszaigazolás a befektetett munkánkba, hatalmas öröm és büszkeség, hogy azt a világ másik végén is elismerték – értékelt a kari vezető, hozzátéve: a kint töltött idő alatt szakmai tapasztalatokat szereztek.

Kiemelte, fúvószenekaruk első alkalommal lépte át Európa határait, először utaztak repülővel és főleg ilyen messze Tiszafüredtől. Érthető módon az utazás szervezése sokkal összetettebb, a felkészülés sokkal intenzívebb volt. Ezzel együtt is több éve dédelgetett álmuk vált valóra, amelyet már nagyon vártak.

Elment a Falig a tiszafüredi fúvózenekar

Mint Kerekes András hírportálunkkal megosztotta, számos – nem ritkán életre szóló – élményben is részük volt a Kínában töltött idő alatt. A szervezők révén meglátogatták a Kínai Nagyfalat, a Tiltott Várost, a Nyári Palotát, ellátogattak a Mennyország Templomához. Bemutatták nekik a selyemszövés, az igazgyöngyből készült ékszerek készítésének folyamatát, valamint egy kínai teaszertartáson is részt vettek. Továbbá betekintést nyerhettek Kína történelmébe és gazdag kulturális, gasztronómiai életébe is.

 

