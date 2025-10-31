Rettegés lett úrrá Szandaszőlősön, ijesztő alakok lepték el a főteret

Idén negyedik alkalommal rendezi meg a már hagyományosnak számító Töklámpás party-t a Szandaszőlősi Művelődési Ház. Az őszi szünet legnagyobb buliján a városrész apraja-nagyja ünnepelt.

Fotó: Nagy Balázs

Az idei Töklámpás party is nagyot szólt

Szandaszőlős főtere idén is Halloween-i ruhát öltött, úgy várta az érdeklődőket egy fergeteges estére. Aki merte, próbára tehette bátorságát a para-sátorban, vagy kifürkészhette jövőjét a jósdában. A kézműves sátor a kreatív szellemek és boszik gyűjtőhelye volt, aki pedig kiállta a sorát, olyan ijesztő arcfestést kaphatott, hogy öröm volt ránézni.