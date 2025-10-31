október 31., péntek

Rettegés lett úrrá Szandaszőlősön, ijesztő alakok lepték el a főteret

Címkék#zombi#szoljon videó#Töklámpás party#szellem#program

Ahogy leszállt az est, a szandaszőlősi Lengyel Antal teret ijesztő alakok lépték el. Szellemek zombik, boszorkák gyülekeztek, hogy közösen ünnepeljék a rémisztgetés estéjét, és nagyot buliznak az idei Töklámpás party-n.

Avar Vanda

Idén negyedik alkalommal rendezi meg a már hagyományosnak számító Töklámpás party-t a Szandaszőlősi Művelődési Ház. Az őszi szünet legnagyobb buliján a városrész apraja-nagyja ünnepelt.

töklámpás party
Negyedi alkalommal rendezték meg idén a hagyománynak számító Töklámpás party-t
Fotó: Nagy Balázs

Az idei Töklámpás party is nagyot szólt 

Szandaszőlős főtere idén is Halloween-i ruhát öltött, úgy várta az érdeklődőket egy fergeteges estére. Aki merte, próbára tehette bátorságát a para-sátorban, vagy kifürkészhette jövőjét a jósdában. A kézműves sátor a kreatív szellemek és boszik gyűjtőhelye volt, aki pedig kiállta a sorát, olyan ijesztő arcfestést kaphatott, hogy öröm volt ránézni. 

Töklámpás party Szolnokon

Fotók: Nagy Balázs

Hogy a felnőttek is a megfelelő hangulatba kerüljenek, arról idén is Armani DJ gondoskodott: míg a kicsik cukorkáért jártak körbe (hisz a felkészült anyukák táskájában az is lapult), addig a szülők a régi és új idők slágereire rophatták a táncot. A buli végén aztán minden rémisztő alak visszatért a helyére, és a Lengyel Antal tér szelleme is álomra hajtotta fejét, hogy kipihenje a Töklámpás party-t. 

