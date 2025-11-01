3 órája
Országos jelentőségű karcagi megemlékezés: a legrégebbi fotó 1895-ből – galériával
A roma családok, barátok és tisztelők együtt hajtottak fejet elhunyt szeretteik előtt, miközben a falakon 130 év története elevenedett meg a fotókon. A karcagi megemlékezés ismét közösséggé formálta a gyászt és az emlékezést.
A karcagi Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtárban immáron IX. alkalommal emlékeztek meg az elhunyt roma testvérekről egy fotókiállítás keretében. A karcagi megemlékezés országos jelentőségű. Kilenc év alatt több mint 2500 fotó, adatlap gyűlt össze. A legrégebbi kép 1895-ös halálozást jelöl.
Karcagi megemlékezés a roma közösségért
A kiállítás ötletgazdája Varga Mici István, a Karcagi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki szívügyének tekinti az elődök felkutatását. Az évenként elrendezett tablókon rokonok, ismerősök, barátok találhatók, s ez a rendezvény is erősíti a cigányok összetartozását. Mindenki ismeri egymást, így közös a gyász. A gyűjteményben jelenleg 130 év feldolgozott anyaga tekinthető meg. Nemcsak az idei halálozások kerülnek fel az új tablóra, de a régebbi évek gyűjteményét is kiegészítik a hozzátartozók, valamint Varga Mici István.
Kitartó munkát igényel a képek összegyűjtése, adatok egyeztetése, és az elhunytak síremlékének felkutatása, amit archiválnak is. Most az elnök 2 kötetet – 1895-től 1980-ig tartalmazza az elhunyt roma testvérek fotóit – adott át dr. Nagy Molnár Miklósnak, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójának megőrzésre. A hiányzó 45 év feldolgozása 1980-2025-ig a jövő évi, jubileumi megemlékezésre készül el – ígérte az elnök.
Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese szintén megemlékezett a karcagi elhunyt roma testvérekről, a hozzátartozóiknak csendes, imádságos megnyugvást és előretekintést kívánt.
F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő majd Birizló Csaba önkormányzati képviselő szólt az emlékezőkhöz, köszönetet mondva Varga Mici Istvánnak, aki idén is megrendezte ezt a kegyeleti eseményt, amellyel az elhunyt roma testvérek emléke előtt tisztelegnek.
Karcagi megemlékezésFotók: Daróczi Erzsébet
A zene ősidők óta fontos szerepet tölt be a romák életében. Sok roma családnak főfoglalkozásként megélhetést biztosított. A XVII. századra a magyar romák már nem csak hallás után játszották el a népdalokat, de átdolgozták, variálták is, népies, magyar műzenét játszottak, hangszereik pedig a hegedű, cimbalom, klarinét, nagybőgő és brácsa voltak. Karcagon sok zenész család élt. Az elhunyt roma zenészek emléktáblájánál rájuk emlékezve mécsest gyújtott és koszorút helyezett el Koncz Tibor, Varga Mici István és F. Kovács Sándor, majd mécsest gyújtott emlékükre Nagyné László Erzsébet és Birizló Csaba képviselőkkel, a Jászsági cigányzenekar zenéjére - Fehér Endre prímás vezetésével. A gyermekek műsora után a jelenlévők is mécsest gyújtottak szeretteikért.
