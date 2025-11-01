Országos jelentőségű karcagi megemlékezés: a legrégebbi fotó 1895-ből – galériával

A karcagi Déryné Művelődési Központ és Városi Könyvtárban immáron IX. alkalommal emlékeztek meg az elhunyt roma testvérekről egy fotókiállítás keretében. A karcagi megemlékezés országos jelentőségű. Kilenc év alatt több mint 2500 fotó, adatlap gyűlt össze. A legrégebbi kép 1895-ös halálozást jelöl.

Mécsesek gyúltak és koszorúk kerültek elhunyt roma testvérek emlékére a karcagi megemlékezésen

Fotó: Daróczi Erzsébet

Karcagi megemlékezés a roma közösségért

A kiállítás ötletgazdája Varga Mici István, a Karcagi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki szívügyének tekinti az elődök felkutatását. Az évenként elrendezett tablókon rokonok, ismerősök, barátok találhatók, s ez a rendezvény is erősíti a cigányok összetartozását. Mindenki ismeri egymást, így közös a gyász. A gyűjteményben jelenleg 130 év feldolgozott anyaga tekinthető meg. Nemcsak az idei halálozások kerülnek fel az új tablóra, de a régebbi évek gyűjteményét is kiegészítik a hozzátartozók, valamint Varga Mici István.

Kitartó munkát igényel a képek összegyűjtése, adatok egyeztetése, és az elhunytak síremlékének felkutatása, amit archiválnak is. Most az elnök 2 kötetet – 1895-től 1980-ig tartalmazza az elhunyt roma testvérek fotóit – adott át dr. Nagy Molnár Miklósnak, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójának megőrzésre. A hiányzó 45 év feldolgozása 1980-2025-ig a jövő évi, jubileumi megemlékezésre készül el – ígérte az elnök.

Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese szintén megemlékezett a karcagi elhunyt roma testvérekről, a hozzátartozóiknak csendes, imádságos megnyugvást és előretekintést kívánt.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő majd Birizló Csaba önkormányzati képviselő szólt az emlékezőkhöz, köszönetet mondva Varga Mici Istvánnak, aki idén is megrendezte ezt a kegyeleti eseményt, amellyel az elhunyt roma testvérek emléke előtt tisztelegnek.