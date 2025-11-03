2 órája
Toszkánában hódít a Jászkunság: Mezőtúr és Kunszentmárton San Gimignanóban – galériával
Toszkána most a Jászkunságra figyel: a középkori tornyok városában egy hétre miénk a reflektorfény. A mezőtúri kerámia és a kunszentmártoni mesterek használati darabjai november 3–10. között veszik be a san gimignanói Palazzo Tamburini pincegalériáját. Boroskészletek, teáscsészék, tulipános motívumok – nézze meg, hogyan hódítanak a hétköznapok szépségei!
November 3-10. között különleges magyar kerámiák lesznek láthatóak a toszkán San Gimignano középkori városában. A „Kerámiák minden napra” című nemzetközi kiállítás a magyar fazekasmesterség gazdag örökségét és a kortárs újragondolását mutatja be a mezőtúri és a kunszentmártoni fazekas mesterek alkotásain keresztül. A kunszentmártoni és mezőtúri kerámia eddig is világhírű volt, de minderre most ráerősít ez a kiállítás.
A kunszenti és mezőtúri kerámia most Olaszországban mutatkozik be
A tárlaton a mindennapi használatra szánt kézműves tárgyakat mutatják be.
– Olyan alkotásokat viszünk Olaszországba, amelyeket valóban használni is lehet, mint boroskészletek, teáscsészék, tányérok, pálinkáspoharak, gyümölcsös tálak. Ez a kiállítás épp attól különleges, hogy ezek az eszközök ma is részei lehetnek az otthonainknak – mondta el dr. Pusztai Gabriella, a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum igazgatója.
Kerámiák minden napra” nemzetközi kiállításFotók: Major Angéla
A kiállítást a Túri Fazekas Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közösen hozta létre, ami a már évek óta tartó, szoros szakmai együttműködés újabb mérföldköve. – Kisvárosi múzeumként csak összefogásban tudunk ilyen volumenű, külföldi projekteket megvalósítani. A fazekashagyomány közös örökségünk, és ezt örömmel mutatjuk meg a világnak – emelte ki dr. Pusztai Gabriella.
A mezőtúri fazekasműhelyek nemzetközi hírnévre tettek szert az elmúlt században, elsősorban Badár Balázs munkássága révén. Az ő örökségét vitte tovább Bozsik Kálmán, majd a kunszentmártoni fazekasmester Mucsi Ferenc, aki most szintén szerepel a tárlaton, az egyetlen kunszentmártoni kiállítóként. Mezőtúrról Balogh Ibolya, Bihary Kamilla, Biharyné Zoltán Emese, Cseh Magi, Gonda István, Hornyákné Sila Katalin, Kovács Karolina, Pakusz Lajos, Patkós Erika, Trencsényi Tibor és Veres Gyula mesterek kerámiái lesznek láthatóak.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
– A mezőtúri és kunszentmártoni fazekas mesterek munkáiban megtalálható a szecesszió, a népművészet, sőt, még a keleti, Zsolnay ihletésű motívumvilág is. Szegfűk, tulipánok, madarak, pásztorjelenetek díszítik az agyagot, színesen, élő formában – meséli dr. Pusztai Gabriella.
A mostani kiállítás már a harmadik olaszországi szereplés a térség fazekas mesterei számára. Elsőként a 2015-ös milánói világkiállítás kísérő rendezvényein mutatkoztak be, majd két évvel ezelőtt San Gimignano városi galériájában, most pedig a Palazzo Tamburini középkori pincegalériája ad otthont a tárlatnak.
A magyar kortárs kézművesség mindenkit magával ragad
A helyszínválasztás sem véletlen, a kiállítás megszületésében kulcsszerepet játszott Alessandro Savatini, a helyi szállodaszövetség vezetője, akinek felesége magyar származású. Egy kunszentmártoni látogatás során ismerte meg a múzeum állandó kerámiatárlatát, és innen indult az olaszországi kiállítás gondolata. – Nagy megtiszteltetés, hogy San Gimignano városának vezetése és civil partnerei is támogatták a kiállítást. A középkori környezet kiváló kontrasztot ad a kortárs kézművesség mai megközelítéséhez – fogalmaz dr. Pusztai Gabriella.
Jól öltözött házalók járják Öcsödöt, ravasz módszerekkel csapják be az időseket
Földre teperte a biztonsági őrt, majd elfutott a samponnal és az eperitalokkal