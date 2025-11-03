Toszkánában hódít a Jászkunság: Mezőtúr és Kunszentmárton San Gimignanóban – galériával

November 3-10. között különleges magyar kerámiák lesznek láthatóak a toszkán San Gimignano középkori városában. A „Kerámiák minden napra” című nemzetközi kiállítás a magyar fazekasmesterség gazdag örökségét és a kortárs újragondolását mutatja be a mezőtúri és a kunszentmártoni fazekas mesterek alkotásain keresztül. A kunszentmártoni és mezőtúri kerámia eddig is világhírű volt, de minderre most ráerősít ez a kiállítás.

Kortárs magyar fazekas mesterek kiállítása nyílik a toszkán San Gimignano városában. A kunszentmártoni és mezőtúri kerámia színvonala Európa szerte elismert

Fotó: Beküldött / dr. Pusztai Gabriella

A kunszenti és mezőtúri kerámia most Olaszországban mutatkozik be

A tárlaton a mindennapi használatra szánt kézműves tárgyakat mutatják be.

– Olyan alkotásokat viszünk Olaszországba, amelyeket valóban használni is lehet, mint boroskészletek, teáscsészék, tányérok, pálinkáspoharak, gyümölcsös tálak. Ez a kiállítás épp attól különleges, hogy ezek az eszközök ma is részei lehetnek az otthonainknak – mondta el dr. Pusztai Gabriella, a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum igazgatója.