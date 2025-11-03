26 perce
A nóta bennünk él – emlékest Sülyi Károly tiszteletére
Zenés emlékestet szerveznek a magyar nóta és operett előadóművészének tiszteletére. Az esemény Sülyi Károly előtt tiszteleg.
2025. január 13-án, életének hatvanegyedik évében hunyt el Sülyi Károly, a kulturális élet meghatározó alakja. A Prima-díjas, magyar nóta és operetténekes, Martfű Kulturális és Művészeti díjas előadóművésze egész életét a dal, a színpad és a közösségek szolgálatába állította. Egyénisége, hangja és embersége sokaknak hiányzik azóta is, most azonban újra együtt idézhetik fel az emlékét. A tiszteletére összeállított emlékestet november 7-én 14 órától rendezik meg a martfűi művelődési központban.
Emlékest Sülyi Károly tiszteletére
A délután során olyan kiváló művészek lépnek színpadra, akik ismerték, szerették, tisztelték Sülyi Károlyt:
- Szilágyi Sándor
- Bíró Éva
- Juhász Adrienn
- Sztruhala József
- Farkas Rozika
- Csík József
- Koltai László
- Oly Roland
- Palojtay Érsek Ágnes
- Tiszamenti Népdalkör
- Jászsági Cigányzenekar
A rendezvény méltó emléket állít Sülyi Károlynak, aki a Dan–Ton Művészeti Egyesület elnökeként a műfaj megőrzését és továbbadását tartotta küldetésének, számtalan jótékonysági koncert, helyi művészeti program és klubélet fűződik a nevéhez. Munkásságát több rangos elismerés kísérte, a közönség pedig ma is hálával emlékezik rá.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!