Megemlékezés

26 perce

A nóta bennünk él – emlékest Sülyi Károly tiszteletére

Címkék#emlékest#Sülyi Károly#operett#nóta

Zenés emlékestet szerveznek a magyar nóta és operett előadóművészének tiszteletére. Az esemény Sülyi Károly előtt tiszteleg.

Major Angéla

2025. január 13-án, életének hatvanegyedik évében hunyt el Sülyi Károly, a kulturális élet meghatározó alakja. A Prima-díjas, magyar nóta és operetténekes, Martfű Kulturális és Művészeti díjas előadóművésze egész életét a dal, a színpad és a közösségek szolgálatába állította. Egyénisége, hangja és embersége sokaknak hiányzik azóta is, most azonban újra együtt idézhetik fel az emlékét. A tiszteletére összeállított emlékestet november 7-én 14 órától rendezik meg a martfűi művelődési központban. 

Emlékműsorral tisztelegnek Sülyi Károly emléke előtt Martfűn
Forrás: Sülyi Károly Facebook-oldala

Emlékest Sülyi Károly tiszteletére

A délután során olyan kiváló művészek lépnek színpadra, akik ismerték, szerették, tisztelték Sülyi Károlyt:

  • Szilágyi Sándor
  • Bíró Éva
  • Juhász Adrienn
  • Sztruhala József
  • Farkas Rozika
  • Csík József
  • Koltai László
  • Oly Roland
  • Palojtay Érsek Ágnes
  • Tiszamenti Népdalkör
  • Jászsági Cigányzenekar

A rendezvény méltó emléket állít Sülyi Károlynak, aki a Dan–Ton Művészeti Egyesület elnökeként a műfaj megőrzését és továbbadását tartotta küldetésének, számtalan jótékonysági koncert, helyi művészeti program és klubélet fűződik a nevéhez. Munkásságát több rangos elismerés kísérte, a közönség pedig ma is hálával emlékezik rá. 

