A nóta bennünk él – emlékest Sülyi Károly tiszteletére

2025. január 13-án, életének hatvanegyedik évében hunyt el Sülyi Károly, a kulturális élet meghatározó alakja. A Prima-díjas, magyar nóta és operetténekes, Martfű Kulturális és Művészeti díjas előadóművésze egész életét a dal, a színpad és a közösségek szolgálatába állította. Egyénisége, hangja és embersége sokaknak hiányzik azóta is, most azonban újra együtt idézhetik fel az emlékét. A tiszteletére összeállított emlékestet november 7-én 14 órától rendezik meg a martfűi művelődési központban.

Emlékműsorral tisztelegnek Sülyi Károly emléke előtt Martfűn

Forrás: Sülyi Károly Facebook-oldala

Emlékest Sülyi Károly tiszteletére

A délután során olyan kiváló művészek lépnek színpadra, akik ismerték, szerették, tisztelték Sülyi Károlyt:

Szilágyi Sándor

Bíró Éva

Juhász Adrienn

Sztruhala József

Farkas Rozika

Csík József

Koltai László

Oly Roland

Palojtay Érsek Ágnes

Tiszamenti Népdalkör

Jászsági Cigányzenekar

A rendezvény méltó emléket állít Sülyi Károlynak, aki a Dan–Ton Művészeti Egyesület elnökeként a műfaj megőrzését és továbbadását tartotta küldetésének, számtalan jótékonysági koncert, helyi művészeti program és klubélet fűződik a nevéhez. Munkásságát több rangos elismerés kísérte, a közönség pedig ma is hálával emlékezik rá.