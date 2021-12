A házigazda mellett szól, hogy hazai pályán (is) meggyőzően szerepel, hét meccsükből ötöt megnyertek, és csupán kétszer kaptak ki, a Szajol és a Tiszaföldvár ellen. A kiegyensúlyozottan szereplő gárda gólkülönbsége (30–19) jónak mondható, bár a kapott találatok száma nem a legideálisabb, de ez betudható egy kényszer szülte szerkezetváltásnak is. A házi góllövőlistát Gazdag Gyula hét találattal vezeti, aki a jól sikerült nyári igazolások egyike. Mesterük, Viola Kálmán helyzetét nehezíti, hogy Urbán-Szabó Viktor és Héja Dávid maródi (meghatározó játékosuk, Bába Tibor súlyos sérüléséből lábadozik), valamint betegség is hátráltatja őket, eltiltottjuk viszont nincs.