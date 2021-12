– Három alapemberem is kidőlt a sorból, így ez nyilván mindent felülírt, ráadásul pont most, amikor jó passzban vagyunk. Úgy érezzük, teljes kerettel bármi lehetne, ezért sajnálom a dolgot, de próbáljuk pótolni a hiányzókat. Természetesen így sem feltartott kézzel utazunk hozzájuk, figyelemmel kísértük a Karcagot, tudjuk, hogy a kispasszos játékot szeretik, ahogyan mi is. Mindent megteszünk, hogy minél jobban leszűkítsük a területeket. A gólkirály is úgy néz ki, hogy tőlük kerül ki, így őrá is készülünk. Kevés gólra számítok egyébként, mivel a védekezésünket is sikerült stabilizálni.