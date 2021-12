A házigazda mivel egyszer már szabadnapos volt, így egy meccsel kevesebbszer lépett pályára, mint az ellenfele. Ebből adódóan tizenegy mérkőzést játszott, ezeken tíz győzelmet és egy döntetlent ért el, azt is a merész célokat szövögető Tiszaföldvár ellen, hazai környezetben. A mezőny legjobb gólkülönbségével is ők büszkélkedhetnek, a legtöbb rúgott (47) és a legkevesebb kapott (8) góllal is ők rendelkeznek. A szombati derbit a fiatal tréner, Ludánszki István betegség miatt kihagyja, Orosz István fogja helyettesíteni, a játékoskeretből azonban mindenki bevethető.