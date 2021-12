– A keddi kupamérkőzéshez képest azért ma már sokkal jobban védekeztünk. Nehéz a TF-BP ellen védekezni, mert nem igazán lehet kiismerni a játékukat. Velkey Jánost külön is szeretném megdicsérni, mert nemcsak támadásban volt nagyon eredményes, de védekezésben is jól játszott. Jó előjel ez a mai siker a Honvéd elleni, idegenbeli rangadó előtt. Az igazi rangadó lesz, s szeretnénk ott is jól szerepelni. A szurkolóknak pedig köszönöm, hogy keddi csalódás után ma ilyen sokan itt voltak és buzdították a csapatot.