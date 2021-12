A két piros-fekete csapat összecsapása immár harminc éve rangadónak számít a magyar élvonalban. Most is annak ígérkezik annak ellenére, hogy a Rába-partiak a mostani évadban nyolc meccsükből csak négyet nyertek meg. Igaz, sportcsarnokuk átépítése miatt csak kétszer játszhattak otthon, abból is az egyiket elveszítették a Falco ellen, a másikat viszont megnyerték a Péccsel szemben. A legutóbbi fordulóban Fehérváron szerepeltek, ahol egylabdás meccsen maradtak alul. Egyértelmű, hogy javítani akarnak mérlegükön.