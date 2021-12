– Mi, kapusok elég sokat edzünk külön, de elég baráti volt a hangulat, mivel Dinivel és Ádámmal is régóta ismerjük egymást, de a kapusedzővel, Kaviccsal (Kövesfalvi István – a szerk.) még 11 éve egymás ellen játszottunk, szóval vele is jó viszonyban voltunk már előtte is. De az egész csapatról elmondható, hogy már az első napon befogadnak, nyitottak. Sok időt töltöttünk együtt az edzéseken kívül is, volt, hogy egyszerre 16-an társasjátékoztunk, más pedig biliárdozott, szóval senki sem csak a szobájában ült egyedül. Szerintem mindez a csapat játékán is meglátszott, hogy jó a kohézió. Ennek köszönhetően tudunk magasabban jegyzett válogatottak ellen is jó eredményt elérni.