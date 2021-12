A szünet után tíz percet követően pörgött fel ismét a mérkőzés, és néhány perc leforgása alatt három helyzetet is kihagyott a hazai csapat, egyszer a kapufát is eltalálta. Ezt követően kijöttek a szorításból a vendégek, de veszélyeztetni egyáltalán nem tudtak. Majd a hajrá ismét a MÁV-é volt, amely két meccslabdát is elhibázott, és mivel nem tudta begyötörni a mindent eldöntő gólt, így döntetlennel ért véget a találkozó, azaz a kék-fehérek nyeretlenségi sorozata immár kilenc meccsre rúg.