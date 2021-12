A gyöngyösi származású 35 éves csatár 20 esztendős korában a Vác színeiben mutatkozott be az NB I.-ben, majd játszott Diósgyőrben is az élvonalban. Ezt követően leginkább másodosztályú csapatokban szerepelt, többek között Mezőkövesden, a BKV Előrében, Budaörsön, Cegléden, Sopronban és Mosonmagyaróváron is. Az elmúlt szűk másfél idény pedig a Heves megyei első osztályban vitézkedő Egerszalók együttesében töltötte.