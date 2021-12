Jászberény: Rakics 7/3, Várbíró 2, VELKEY 20/15, MELEG 11/3, OLASZ 16. Csere: Rosic 10/3., Nagy S. 7/6, Chester 4, Homoki 2. Edző: Földi Sándor.

– Tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen ellenfelünk az előző szezonban is remekül szerepelt, s csak nagy küzdelemben veszítette el az A-csoportba jutásért vívott párharcot a Nyíregyháza ellen – mondta értékelésében Földi Sándor. – Nagyon örülök, mert értékes győzelmet arattunk. Az első három-négy perc után végig vezettünk a találkozón, s volt már 19 pont is az előnyünk. Nagyrészt sikerült megvalósítanunk, amit terveztünk, de még így is sok volt a hiba a játékunkban. A szezon első felét jól zártuk, nagyjából elértük azt, amit terveztünk. A szezon végére, a rájátszásra szeretnénk majd a legjobbak lenni. Ehhez persze még sokat kell dolgoznunk. Köszönöm szurkolóink támogatását, számítunk rájuk a folytatásban is. Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok!