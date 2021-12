Elsőként az atlétikai szakosztály kiváló sportolói vették át a megérdemelt elismeréseket, majd a Judo kiválóságai következtek. A díjak átadása után egy lábtoll-labda bemutató következett, a zsonglőrködéseket a publikum feszülten figyelte, és a végén nagy tapssal jutalmazta. Ezek után a fiú röplabdázók vonultak a színpadra, majd az Evezősök és Kajak-kenu képviselői is begyűjtötték az elismeréseket, ahogyan tették a röplabdás lányok is. Ismét újabb produkció következett, ezúttal ugrálóköteles-show, mely szintén nagy tapsot kapott a nézőktől. A díjátadás folytatásában a kosárlabdás hölgyek, a fiúk és Vívás szakág sportolói is megkapták a jól megérdemelt jutalmukat. A sportolók után a szakosztályvezetők, illetve az edzők is átvehették a munkájukért járó díjat, majd újabb zenés blokk következett, mellyel be is fejeződött az ünnepség.