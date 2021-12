A vezető elmondta, mivel még nincs saját, önálló pályájuk, így annak létrehozása az egyik legfontosabb céljuk a közeljövőben, majd rátért az utánpótlás-nevelésre is: – Jelen pillanatban konkrét utánpótláscsapatunk nincs, jelenleg a bajnokira benevezetteken kívül négy, öt fiatal űzi a sportágat nálunk. Sajnos ebben a járványidőszakban nem egyszerű a toborzás, de amint lehet, mindent meg fogunk tenni a korosztályos csapatok újraindítása, felduzzasztása érdekében. Ez a másik nagy célkitűzésünk jelenleg. Pedig az évek során több utánpótlásgárdánk is volt, akik többször is dobogós helyen végeztek. Mindemellett nagy vágyam, hogy külön női csapatot is tudjunk indítani valamikor (a jelenlegi keretben is található hölgy sportoló).